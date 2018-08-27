【歌手品牌评价】防弹少年团重返宝座　前三名唯一女团是 Red Velvet！

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本月的歌手品牌评价前十名全数由偶像团体拿下，其中高居第一的就是才刚发片就记录连连的防弹少年团啦！也来看看还有最近哪些团体特别出色吧～

韩国企业评价研究所於 2018 年 7 月 23 日起至 2018 年 8 月 24 日间，针对韩国歌手（含个人与团体）搜集了 99,012,960件数据，并就品牌参与、互动、媒体表现、社群价值⋯⋯等进行分析。结果，上个月的亚军防弹少年团在短暂让位后，本月又立刻重返宝座！

甫发行改版专辑〈Love Yourself 结 “Answer”〉的防弹少年团，也在上个周末为世界巡回演唱会揭开序幕，吸引众多大牌歌手送上花篮或亲自到场观赏。在这同时，最新主打歌 “IDOL” 不只袭卷海内外音源榜首，MV 点阅数也早已火速突破五千万大关。



上个月位居第八的 Red Velvet，这个月不只重返女团品牌评价前三名之列，如今更成为歌手品牌评价前三名中唯一的女团！

才刚来到台湾开唱的 Wanna One，尽管这阵子都忙於在海外巡回，这个月依然拿下了歌手品牌平价的第二名；距离预定活动期满日的时间虽然所剩无几，但他们从出道至今无疑一直表现得非常亮眼。

除了上述三组团体外，本月打入前十名的歌手与团体还有 (G)I-DLE、iKON、TWICE、BLACKPINK、MAMAMOO、SEVENTEEN 和 EXO。



（照片与影片来源：Big Hit Entertainment、Swing Entertainment、SM Entertainment）

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