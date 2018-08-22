防彈少年團現身人氣網漫《女神降臨》！你看過相似度超高的「防防少年們」嗎？
生活 2018年8月22日 星期三11:45 MiJimin
成員的各種細節都畫出來了，只要是ARMY絕對能夠一眼認出誰是誰～！（漫畫版的BTS似乎更加美型）
不曉得大家有沒有追到這一部韓國網漫《女神降臨》，在WEBTOON上一直保持在TOP.3的高人氣，故事設定也相當有趣。
女主角朱靜，在外是轉頭率百分百的正妹，女神級的人物，但回到家卸了妝後，就是一個超普通的宅女，不須靠整形就能夠擁有絕美外貌，內容也無不時教女生們化妝的小方法，有興趣的朋友可以看一下。
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而男主角李修豪也是帥到不行，但個性極差，還是知道女主秘密的人，雖然依舊神秘，但某次看到女主在看偶像，還刻意用了一樣的造型，似乎也有很單純的一面。
女主的朋友送了她一本筆記本，在漫畫裡他們是超紅的偶像團體「NBS防防少年們」，如何～大家是否一眼看出誰是誰了呢～？！
女主回家後還幫弟弟化了偶像妝，弟弟開心地跳起了《血汗淚》～XDDD。
有興趣的朋友可以按右側連結觀賞漫畫喔！【《女神降臨》】
PS：防防少年們出現在第１８話喔。
（圖自：LINE WEBTOON 《女神降臨》）
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留言/評論
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黃惠珍
我就是看著個才說防防公雞團😂（影片那隻雞🖒
47分前
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葉亞璇去看這個漫畫真的大推😆千萬不是因為有畫"他們"哦～😤😤😤
35分前
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