防弹少年团现身人气网漫《女神降临》！你看过相似度超高的「防防少年们」吗？
生活 2018年8月22日 星期三11:45 MiJimin
成员的各种细节都画出来了，只要是ARMY绝对能够一眼认出谁是谁～！（漫画版的BTS似乎更加美型）
不晓得大家有没有追到这一部韩国网漫《女神降临》，在WEBTOON上一直保持在TOP.3的高人气，故事设定也相当有趣。
女主角朱静，在外是转头率百分百的正妹，女神级的人物，但回到家卸了妆后，就是一个超普通的宅女，不须靠整形就能够拥有绝美外貌，内容也无不时教女生们化妆的小方法，有兴趣的朋友可以看一下。
▼宣传短片预告：
而男主角李修豪也是帅到不行，但个性极差，还是知道女主秘密的人，虽然依旧神秘，但某次看到女主在看偶像，还刻意用了一样的造型，似乎也有很单纯的一面。
女主的朋友送了她一本笔记本，在漫画里他们是超红的偶像团体「NBS防防少年们」，如何～大家是否一眼看出谁是谁了呢～？！
女主回家后还帮弟弟化了偶像妆，弟弟开心地跳起了《血汗泪》～XDDD。
有兴趣的朋友可以按右侧连结观赏漫画喔！【《女神降临》】
PS：防防少年们出现在第１８话喔。
（图自：LINE WEBTOON 《女神降临》）
MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论
-
-
黃惠珍
我就是看著個才說防防公雞團😂（影片那隻雞🖒
47分前
-
-
葉亞璇去看這個漫畫真的大推😆千萬不是因為有畫"他們"哦～😤😤😤
34分前
-