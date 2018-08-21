「年少不懂事長大會後悔」《爸爸！我們去哪裡？》金民國留言舊照 沒想到網民的預言成真了！

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曾出演過MBC綜藝節目《爸爸！我們去哪裡？》中金成柱的兒子金民國大家還記得嗎？

小時候的民國是個小哭包，第一次錄節目還因為抽到最壞的房子哭鼻子，不過大多時候他還是個懂事又暖心的大哥哥。 許久不見金民國，沒想到竟然因為他自己在舊照中的一條留言一不小心上了熱搜榜。

2013年，金民國和爸爸金成柱一起參加了電影《The Croods》的試映會，淘氣的金民國看到諸多媒體在拍照，就擺出飛踢、猴子等造型~

最奇葩的一個POSE是彎下身從兩腿中間比剪刀手~當時這組照片公開後就讓網民們忍俊不禁，有人直言：「民國啊，長大以後你會後悔哦~」

沒想到網友們的預言竟然成真了，金民國最近在這組照片下方留言「賢時，」（賢者時間的縮寫，泛指大腦在某種興奮狀態結束後產生的空洞感），十分後悔自己當初拍出這樣的姿勢。

而更搞笑的是，有網友PO出了這組照片以及與金民國同齡，都是2004年出生的《Produce48》人氣學員張元英的照片，並附言：「同是04年生卻完全不同的溫度差~」

當年小民國照片被拿來和張元英的近照作比較，一個傻萌一個成熟甜美，甚至引來了金民國的留言，稱：「這是不是有點太過分了」。

「圖：網路」

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