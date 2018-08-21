朱智勋当年「夺走」陈世娫的萤幕初吻！两人有望通过MBC《ITEM》二次合作 等你回来！队长恩光今入伍 BTOB 暂以六人组型态活动 成为情侣的可能性为0%！站了这些角色的CP党们真的有苦说不出啊 金龙国新专辑概念照出炉 回归当天举行首场个人粉丝见面会！ Irene登最新杂志封面写真 完美面容令人叹服 这个发型只有他的颜值才Hold的住！ 跟著朴宝剑学穿搭帅爆秋冬 防弹少年团BTS新曲目2年前早已曝光？套路值得脑补一下 韩国人推荐的极隐蔽Cafe：全店只有抹茶及朱古力 一般人Hold不住！强劲闪光灯洗礼下眼睛眨都不眨的明星们 韩国的卡啦OK房，终於都可饮可食啦！ 「年少不懂事长大会后悔」《爸爸！我们去哪里？》金民国留言旧照 没想到网民的预言成真了！

曾出演过MBC综艺节目《爸爸！我们去哪里？》中金成柱的儿子金民国大家还记得吗？

小时候的民国是个小哭包，第一次录节目还因为抽到最坏的房子哭鼻子，不过大多时候他还是个懂事又暖心的大哥哥。 许久不见金民国，没想到竟然因为他自己在旧照中的一条留言一不小心上了热搜榜。

2013年，金民国和爸爸金成柱一起参加了电影《The Croods》的试映会，淘气的金民国看到诸多媒体在拍照，就摆出飞踢、猴子等造型~

最奇葩的一个POSE是弯下身从两腿中间比剪刀手~当时这组照片公开后就让网民们忍俊不禁，有人直言：「民国啊，长大以后你会后悔哦~」

没想到网友们的预言竟然成真了，金民国最近在这组照片下方留言「贤时，」（贤者时间的缩写，泛指大脑在某种兴奋状态结束后产生的空洞感），十分后悔自己当初拍出这样的姿势。

而更搞笑的是，有网友PO出了这组照片以及与金民国同龄，都是2004年出生的《Produce48》人气学员张元英的照片，并附言：「同是04年生却完全不同的温度差~」

当年小民国照片被拿来和张元英的近照作比较，一个傻萌一个成熟甜美，甚至引来了金民国的留言，称：「这是不是有点太过分了」。

「图：网路」

Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究