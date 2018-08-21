「年少不懂事长大会后悔」《爸爸！我们去哪里？》金民国留言旧照 没想到网民的预言成真了！

「年少不懂事长大会后悔」《爸爸！我们去哪里？》金民国留言旧照 没想到网民的预言成真了！

明星   2018年8月21日   星期二08:00   Rui  

曾出演过MBC综艺节目《爸爸！我们去哪里？》中金成柱的儿子金民国大家还记得吗？

小时候的民国是个小哭包，第一次录节目还因为抽到最坏的房子哭鼻子，不过大多时候他还是个懂事又暖心的大哥哥。 许久不见金民国，没想到竟然因为他自己在旧照中的一条留言一不小心上了热搜榜。

2013年，金民国和爸爸金成柱一起参加了电影《The Croods》的试映会，淘气的金民国看到诸多媒体在拍照，就摆出飞踢、猴子等造型~

最奇葩的一个POSE是弯下身从两腿中间比剪刀手~当时这组照片公开后就让网民们忍俊不禁，有人直言：「民国啊，长大以后你会后悔哦~」

没想到网友们的预言竟然成真了，金民国最近在这组照片下方留言「贤时，」（贤者时间的缩写，泛指大脑在某种兴奋状态结束后产生的空洞感），十分后悔自己当初拍出这样的姿势。

而更搞笑的是，有网友PO出了这组照片以及与金民国同龄，都是2004年出生的《Produce48》人气学员张元英的照片，并附言：「同是04年生却完全不同的温度差~」

当年小民国照片被拿来和张元英的近照作比较，一个傻萌一个成熟甜美，甚至引来了金民国的留言，称：「这是不是有点太过分了」。

「图：网路」

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留言/评论
  • 謝孟娟
    張妤瑄超好笑😂而且為什麼14歲差這麼多啊哈哈哈哈
    1小时前
  • Rachel Cheung
    年輕版的金成柱
    3小时前
  • Patty Li
    Joan Huang剩他沒崩壞 哈哈
    4小时前
  • Jasmine Ting
    Sylvia Tong omg 民國04架😂😂
    3小时前
  • Coco Wong
    Moneytml Tsang 🤣🤣🤣
    3小时前
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