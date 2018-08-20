抓住暑假的尾巴 BTS塞班寫真未公開帥照完整打包

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而日前發出預購消息的防彈少年團寫真，也率先透過防彈的官方推特公開給粉絲。看到這些也真的令人感到應該前往塞班一趟了。BTS今年的暑假來到遍地開花與海風吹拂的塞班，未公開的照片以及花絮照片更可愛！





頭髮染成櫻桃色的柾國，這還有段小故事，聽說前往塞班前柾國想挑戰特別的髮色，這顆櫻桃色頭立刻獲得全體工作人員大聲鼓掌！





這場所是攝影作家指定要SUGA拍攝，身邊還飄著一些泡泡，作家感覺很適合SUGA。





JIN刻意在寫有W的看板前拍照，想表現出世界無敵美貌(Worldwide fantastic handsome)的意思。





V的部分我們只能說他消化所有場景與設定的能力是TOP中的TOP！





其實J-Hope拍攝的地點是在V的房間，不知道拍攝順序為何，不然V如果還在房間可能也無法休息~





RM呈現與夏季最搭的Summer Boy感覺。





JIMIN選擇了蝴蝶圖案的紋身貼紙，跟他的帥氣臉孔非常相襯。



接下來給大家團體照：







再來還送給大家BONUS照：















幕後花絮:



JIN：J-HOPE~拍我拍我



JIMIN：ㄟ…我不太會耶…是不是風太大？（操作飛行器中）



大家努力幫SUGA吹泡泡





拍攝後的聚餐，聽說JIN在每張工作人員桌上都送上了龍蝦~（是天使嗎）





柾國睡了？V也愛睏…





這裡真的有魟魚嗎?





兩位都看中這個塗鴉點想要留念(疑? 掌鏡的人好眼熟.....)









塞班美圖出處: Big Hit, 防彈少年團Twitter

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