抓住暑假的尾巴 BTS塞班写真未公开帅照完整打包

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而日前发出预购消息的防弹少年团写真，也率先透过防弹的官方推特公开给粉丝。看到这些也真的令人感到应该前往塞班一趟了。BTS今年的暑假来到遍地开花与海风吹拂的塞班，未公开的照片以及花絮照片更可爱！





头发染成樱桃色的柾国，这还有段小故事，听说前往塞班前柾国想挑战特别的发色，这颗樱桃色头立刻获得全体工作人员大声鼓掌！





这场所是摄影作家指定要SUGA拍摄，身边还飘著一些泡泡，作家感觉很适合SUGA。





JIN刻意在写有W的看板前拍照，想表现出世界无敌美貌(Worldwide fantastic handsome)的意思。





V的部分我们只能说他消化所有场景与设定的能力是TOP中的TOP！





其实J-Hope拍摄的地点是在V的房间，不知道拍摄顺序为何，不然V如果还在房间可能也无法休息~





RM呈现与夏季最搭的Summer Boy感觉。





JIMIN选择了蝴蝶图案的纹身贴纸，跟他的帅气脸孔非常相衬。



接下来给大家团体照：







再来还送给大家BONUS照：















幕后花絮:



JIN：J-HOPE~拍我拍我



JIMIN：ㄟ…我不太会耶…是不是风太大？（操作飞行器中）



大家努力帮SUGA吹泡泡





拍摄后的聚餐，听说JIN在每张工作人员桌上都送上了龙虾~（是天使吗）





柾国睡了？V也爱困…





这里真的有魟鱼吗?





两位都看中这个涂鸦点想要留念(疑? 掌镜的人好眼熟.....)









塞班美图出处: Big Hit, 防弹少年团Twitter

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