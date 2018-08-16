劉在錫曹世鎬的tvN新綜藝《You Quiz On The Block》8/29即將首播 韓網票選「真人更加閃耀的愛豆」Wanna One黃旼炫獲得一位！前10名的還有他們！ 這組寫真帥的太犯規了！李棟旭：有責任感懂得照顧他人最讓我覺得像男人 GOT7新歌MV拍攝完畢 有望9月回歸！ UNI.T 活動期限將屆 下個月發行最後一張專輯！ 你是其中一員 Blink 嗎？BLACKPINK 官方 YouTube 訂閱者數破千萬 紀念雙千萬！ 《與神同行》釋出地獄三差使未公開劇照，千年前後鮮明對比 EXO燦烈、D.O.、KAI玩小玩具也能玩嗨了，笑得如此天真爛漫~ Red Velvet 奪回歸後首座獎盃 〈Summer Magic〉一口氣拿下 Gaon 三冠王！ 三代大勢安聖基、朴敘俊、禹棹煥聯手 新片《死者》預計明夏上映！ HAHA給宋智孝的生日祝褔是...偷拍照和惡搞照！金鍾國也意外入鏡啦 XD 《Lovely Horribly》恐怖+搞笑+懸疑+奇幻，目測會大發！ 邊喝咖啡邊聽「運程」，這種體驗必試一次！ 《從天而降的一億顆星》劇照首度公開！徐仁國和庭沼珉這次會展現什麼魅力呢？ NCT 下半年計畫 9 月開跑 老么分隊 NCT Dream 打頭陣！ 金所炫、安孝燮有望共同出演漫改劇《喜歡的話請響鈴》！由《三流之路》導演執導！ (G)I-DLE 火速回歸依然獲好評 最新作品〈HANN〉登三榜冠軍寶座！ 釜山又一必打卡Cafe「首間Kakao Friends Apeach Cafe」 崔泰俊&崔秀英確定出演電視劇《所以，和黑粉結婚了》，演繹大明星與「冤家」的同居日常 BLACKPINK Jennie與TWICE志效撞衫：高級臉VS性感身材 GFRIEND可愛翻唱朴明秀&Jessica的夏日清涼曲《冷麵》！ 上映8天突破300萬觀影人次 電影《北風》演員們SNS答謝觀眾 這對閨蜜好養眼！Irene＆Jennie：仙女和人間香奈兒的友情 朴寶英終於回歸電視劇場啦！ 接拍tvN新劇飾演檢察官，2019上半年播出 車太賢「吐槽」河正宇：《Radio Star》邀請多次 他就是不肯來 韓劇 本週無線、有線月火劇收視概況–30/17再刷新高，懸疑新劇穩定起跑 逾千日空白期 下月迎來九週年 她們何時能回歸？ 想念 INFINITE 聖圭的歌聲怎麼辦？那就一定要收藏首場個唱的實況專輯！ 造型師加雞腿！ 金香起《與神同行2》宣傳期造型優雅獲好評

正在出演電視劇《Life》的李棟旭亮相時尚雜誌《ELLE》9月號封面，展現別樣氣質。

拍攝中，攝影師提出嚴苛要求，讓李棟旭詮釋非人非神、非男非女、非稚嫩非成熟的神秘魅力。 憑藉多年的表演經驗李棟旭全然領會了攝影師的要求，雖然一開始稍顯尷尬，但越拍越進入狀態，這才打造出這組精良絕美的寫真，每一個角度都如同神造一般。

淺色的瞳孔，冷冽的下巴線條，精緻的側顏，李棟旭散發出無窮魅力，仿佛看一眼就會沉陷一樣。

接下來的採訪中，李棟旭向讀者透露了保養皮膚和管理身材的秘訣，他調侃：「這都是化妝的功勞，不過為了皮膚的健康，基礎護膚還是很重要的。 因為工作原因需要經常化妝，但每次卸妝我都會很認真，睡前還會塗唇膏。 」

被粉絲們笑稱為「宅男」的李棟旭，沒有工作時最喜歡的就是宅在家中。 而工作時的他則會顯現出不一樣的魅力，貼心、細心的照顧身邊的每一位，盡心盡力做好被賦予的每一份工作，「每次看到自己有責任感，照顧身邊人的模樣時，會讓我覺得這才是個男人該有的樣子。 」

「圖：《ELLE》」

Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞