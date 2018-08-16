這組寫真帥的太犯規了！李棟旭：有責任感懂得照顧他人最讓我覺得像男人
畫報 2018年8月16日 星期四15:30 Rui
正在出演電視劇《Life》的李棟旭亮相時尚雜誌《ELLE》9月號封面，展現別樣氣質。
拍攝中，攝影師提出嚴苛要求，讓李棟旭詮釋非人非神、非男非女、非稚嫩非成熟的神秘魅力。 憑藉多年的表演經驗李棟旭全然領會了攝影師的要求，雖然一開始稍顯尷尬，但越拍越進入狀態，這才打造出這組精良絕美的寫真，每一個角度都如同神造一般。
淺色的瞳孔，冷冽的下巴線條，精緻的側顏，李棟旭散發出無窮魅力，仿佛看一眼就會沉陷一樣。
接下來的採訪中，李棟旭向讀者透露了保養皮膚和管理身材的秘訣，他調侃：「這都是化妝的功勞，不過為了皮膚的健康，基礎護膚還是很重要的。 因為工作原因需要經常化妝，但每次卸妝我都會很認真，睡前還會塗唇膏。 」
被粉絲們笑稱為「宅男」的李棟旭，沒有工作時最喜歡的就是宅在家中。 而工作時的他則會顯現出不一樣的魅力，貼心、細心的照顧身邊的每一位，盡心盡力做好被賦予的每一份工作，「每次看到自己有責任感，照顧身邊人的模樣時，會讓我覺得這才是個男人該有的樣子。 」
「圖：《ELLE》」
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