这组写真帅的太犯规了！李栋旭：有责任感懂得照顾他人最让我觉得像男人
画报 2018年8月16日 星期四15:30 Rui
正在出演电视剧《Life》的李栋旭亮相时尚杂志《ELLE》9月号封面，展现别样气质。
拍摄中，摄影师提出严苛要求，让李栋旭诠释非人非神、非男非女、非稚嫩非成熟的神秘魅力。 凭藉多年的表演经验李栋旭全然领会了摄影师的要求，虽然一开始稍显尴尬，但越拍越进入状态，这才打造出这组精良绝美的写真，每一个角度都如同神造一般。
浅色的瞳孔，冷冽的下巴线条，精致的侧颜，李栋旭散发出无穷魅力，仿佛看一眼就会沉陷一样。
接下来的采访中，李栋旭向读者透露了保养皮肤和管理身材的秘诀，他调侃：「这都是化妆的功劳，不过为了皮肤的健康，基础护肤还是很重要的。 因为工作原因需要经常化妆，但每次卸妆我都会很认真，睡前还会涂唇膏。 」
被粉丝们笑称为「宅男」的李栋旭，没有工作时最喜欢的就是宅在家中。 而工作时的他则会显现出不一样的魅力，贴心、细心的照顾身边的每一位，尽心尽力做好被赋予的每一份工作，「每次看到自己有责任感，照顾身边人的模样时，会让我觉得这才是个男人该有的样子。 」
「图：《ELLE》」
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