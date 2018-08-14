极致唯美 vs 强烈前卫⋯⋯防弹少年团〈Love Yourself 结 “Answer”〉双版本概念照出炉！

今天零点防弹少年团闪电释出了最新改版专辑的概念照，迥异的风格立刻在粉丝间激发了热烈讨论，无论哪一版都很值得收藏！
再过十天防弹少年团的改版专辑〈Love Yourself 结 “Answer”〉就要发行，今天（13 日）Big Hit Entertainment 也一口气公开了 “Yourself” 中代表 S、E 两个字母的新专辑概念照，大相径庭的两种风格都一样让人惊艳。
▨ S 版 ▨
这款概念照密集使用了大量象徵性符号，在纯粹却压抑的空间里呈现出令人毛骨悚然、又忍不住感到好奇的氛围：
Jin
Suga
J-Hope
RM
智旻
V
柾国
▨ E 版 ▨
和 S 版一样，七位成员依然置身於封闭狭小的空间里，但极尽梦幻柔美的调性让每个画面都成为截然不同的故事：
Jin
Suga
J-Hope
RM
智旻
V
柾国
每次防弹少年团开始释出预告片或概念照，也意味著粉丝 Army 又要陷入无限想像的烧脑过程啦！最后搭配 Jin 主演的 “Epiphany” 来看，你读懂防弹少年团想要传达的最新讯息了吗？
（照片与影片来源：Big Hit Entertainment）
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