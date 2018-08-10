BTS专辑改版Comeback Trailer公开！猜到是他唱的了吗？

BTS防弹少年团的「起承转结」企划来到最终回的LOVE YOURSELF 结 Answer“Epiphany”，在回归前依照惯例公开了Trailer前导歌曲，这次由大哥JIN担纲演唱，歌词中的意义与之前企划的串联，再度令人佩服Big Hit行销团队的功力。
LOVE YOURSELF「起承转结」四部曲的前导曲都有著不同曲名，首先破题从《承：HER－Serendipity》（这个英文字被认为是10大最难翻译的字之一，代表偶然的意外好运与智慧），接著跳回《起：Wonder－Euphoria》（异常亢奋），再来到《转：Tear－Singularity》（奇妙稀有），最后来到《结：Answer－Epiphany》（顿悟），也分别由Vocal Line四位来演唱，JIMIN、柾国与V都已演唱过，本次自然来到大哥JIN来演唱。
除了歌曲抒情优美，歌词的部分也相当有意义，强调的是“我想爱，在这个世界上，我必须爱我自己，闪闪发亮的自己拥有珍贵无比的灵魂，即使有些不完美却依旧那么美丽”，经过前面的旅程来到此地，最后的结论是要爱自己，也呼应本系列的主轴LOVE YOURSELF。
这首Epiphany顿悟中，JIN从一开始的黑白色调，转为彩色后又再度转为黑白，象徵内心转折，JIN也在画面中不断重复坐沙发、窗边、衣柜、出门的走动著，反覆拿起日记翻阅，到外头淋了一场大雨，并出现分身来表示内心复杂情绪，这些都让他陷入长考并且得到结论。从之前一系列的MV至今，不难发现JIN总是拿著DV为大家侧拍著画面，也表示他是一个深度观察者，内心细腻的思考著。
下图为花样年华画面
在歌曲最后，画面中的文字写著：“我在寻找自我的旅程尽头，再度回到我自己的位置，结果必须寻回的是所有事情的开端，是里程碑似的灵魂地图，虽然任何人都拥有但却什么也找不到，从现在起，我要试著去寻找。”最后更是出现了花样年华MV中的经典画面，也就是大家开著货车一起去海边旅行的开心画面，代表著他心目中的完美结局。
下图为花样年华画面
照片:《结：Answer－Epiphany》, 《花样年华-序幕》 画面截图
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