BTS防彈少年團的反差萌！群舞跳得這麼齊，運動起來卻手忙腳亂XD
明星 2018年8月8日 星期三08:00 Rui
說起防彈少年團就不得不提他們整齊劃一的「刀」群舞，每一個動作都乾淨俐落，絲毫不拖泥帶水，就連腳步聲都是一致的！ 這也是最讓ARMY們引以為傲的「特技」。
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按理說能夠跳出如此整齊的舞步，成員們的運動神經應該不弱，畢竟舞蹈也是需要身體的律動和節奏的。 然而粉絲們卻發現防彈的少年們貌似運動神經十分不足！！
「哎，明明看到球就在眼前，我為什麼打不到？ 」
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跳躍、落地、坐下，行雲流水，一氣呵成
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啊啊啊啊，球來了球來了，要怎麼辦？ 不管了，先踢了再說！
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貌似少年們的精力都放在了工作上，舞台上「卡裡斯馬」爆棚，一個眼神就能Hold住全場。 私下裡卻都像小孩子一樣，連玩遊戲都能玩得津津有味！ 趴在地上的模樣像不像自家的弟弟。
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哥，哥，快看我，看我啦~
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「封圖：BTS官方臉書」
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