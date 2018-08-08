防弹少年团的反差萌！群舞跳得这么齐，运动起来却手忙脚乱XD

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说起防弹少年团就不得不提他们整齐划一的「刀」群舞，每一个动作都干净俐落，丝毫不拖泥带水，就连脚步声都是一致的！ 这也是最让ARMY们引以为傲的「特技」。

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按理说能够跳出如此整齐的舞步，成员们的运动神经应该不弱，毕竟舞蹈也是需要身体的律动和节奏的。 然而粉丝们却发现防弹的少年们貌似运动神经十分不足！！

「哎，明明看到球就在眼前，我为什么打不到？ 」

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跳跃、落地、坐下，行云流水，一气呵成

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啊啊啊啊，球来了球来了，要怎么办？ 不管了，先踢了再说！

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貌似少年们的精力都放在了工作上，舞台上「卡里斯马」爆棚，一个眼神就能Hold住全场。 私下里却都像小孩子一样，连玩游戏都能玩得津津有味！ 趴在地上的模样像不像自家的弟弟。

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哥，哥，快看我，看我啦~

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「封图：BTS官方脸书」

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