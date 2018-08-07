姜丹尼爾墨鏡畫遭提前曝光　品牌不追究：「瞭解這是粉絲的厚愛」

Wanna One 姜丹尼爾新接的墨鏡代言早已燒到許多粉絲，甚至有人直接上官網盜用未公開的畫報並四處散佈，讓品牌不得不出面制止！
姜丹尼爾最近成為新興墨鏡品牌 Kissing Heart 擔任專屬代言人，雖然已經陸續公開了幾波畫報，沒想到又有網友直接從品牌官網上盜來未公開的畫報，還瞬間在 SNS 上流傳開來。
Kissing Heart 為此在 6 日發出聲明：「因為這起事件，我們體會到粉絲們對姜丹尼爾的愛有多強大；然而我們想讓粉絲還有大眾看見準備得最完善的模樣，現在卻沒辦法如願了，對此我們也感到非常遺憾。」並表示：「我們認為這是源自粉絲厚愛的單一事件，因此並不會採取法律行動來處理本次事件。但也拜託各位自制，不要再駭入網站或盜圖散佈了，我們約好會呈現更好的模樣，以後也請多多期待支持，謝謝。」
看看目前為止 Kissing Heart 公開過的姜丹尼爾代言畫報，實在不難理解粉絲意猶未盡的心理；不過大家還是要謹守分寸、別做出犯法或違背品牌企劃的行動哦！
（照片來源：Kissing Heart）
施乃琪@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究