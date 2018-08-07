姜丹尼尔墨镜画遭提前曝光　品牌不追究：「了解这是粉丝的厚爱」

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Wanna One 姜丹尼尔新接的墨镜代言早已烧到许多粉丝，甚至有人直接上官网盗用未公开的画报并四处散布，让品牌不得不出面制止！

姜丹尼尔最近成为新兴墨镜品牌 Kissing Heart 担任专属代言人，虽然已经陆续公开了几波画报，没想到又有网友直接从品牌官网上盗来未公开的画报，还瞬间在 SNS 上流传开来。

Kissing Heart 为此在 6 日发出声明：「因为这起事件，我们体会到粉丝们对姜丹尼尔的爱有多强大；然而我们想让粉丝还有大众看见准备得最完善的模样，现在却没办法如愿了，对此我们也感到非常遗憾。」并表示：「我们认为这是源自粉丝厚爱的单一事件，因此并不会采取法律行动来处理本次事件。但也拜托各位自制，不要再骇入网站或盗图散布了，我们约好会呈现更好的模样，以后也请多多期待支持，谢谢。」

看看目前为止 Kissing Heart 公开过的姜丹尼尔代言画报，实在不难理解粉丝意犹未尽的心理；不过大家还是要谨守分寸、别做出犯法或违背品牌企划的行动哦！



（照片来源：Kissing Heart）

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