韓國便利店推出EXO 3D模型，粉絲紛紛吐槽又醜又貴！ 《我的ID是江南美人》車銀優上演男友力MAX戲碼，單手開蓋簡直帥爆♥ 夏日來漢江，不能錯過的事（上）——月光噴泉 《與神同行》「德春」的愛犬！ 介紹金香起的三隻超可愛寵物狗～ 極親民的地標——釜山塔：飽覽釜山夜景，就這樣簡單！ 昔日隊友變月火劇對手！ 能拆幾對是幾對~XD

最近的韓國一直被發出「酷熱」警告，被報導為百年以來「最熱的韓國」，可真不是蓋的啊！

夏日來漢江，不能錯過的事（下）——「拉麵＋啤酒」



因此夏天時，韓國人的白天，可以的話都會躲在有冷氣的地方，如咖啡廳等等。晚上時，就會往涼快的地方跑，所以晚上的漢江，有時真的會多人到不行。

漢江，除了是給予人們休憩乘涼之外，其實在不同的位置會有著不同的活動。其中就是這個，被列入「金氏世界紀錄大全」中的全世界最長的噴水：盤浦大橋▾



可以被列入世界紀錄，絕對是值得親眼來看一眼的景點。

盤浦大橋的「月光噴泉」，只有每年的4月至十月才會有，錯過了這段時間，又要等一年。



只是看圖片，可能大家就只會覺得是一條比較長的，會噴水，再加點光的大橋而已，並沒有甚麼特別似的。

除了以上之外，其實還會配上相對應的音樂，而最最最震撼的是：氣氛！不是噴泉的氣氛，是人們的氣氛。在整個演出期間，人們還會適時地應援，做出相對應的反應，超投入的！



再配上「炸雞＋啤酒」，有點像是在看戶外音樂劇一樣，超棒的！



因此，真的極推大家來感受一次的。

噴泉時間：

四月至六月（每次為20分鐘）

平日：12:00 / 20:00 / 20:30 / 21:00

周末：12:00 / 19:30 / 20:00 / 20:30 / 21:00

七月至八月（每次為20分鐘）

平日：12:00 / 19:30 / 20:00 / 20:30 / 21:00

周末：12:00 / 19:30 / 20:00 / 20:30 / 21:00 / 21:30

*根據實際天氣情況（雨天、強風等）或活動、

節能需求，噴泉都有可能會停止運營或時間變動。

▸盤浦大橋（月光噴泉）

▹盤浦漢江公園8-1出口，再步行約15分鐘左奇

Kiki@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究