夏日来汉江，不能错过的事（上）——月光喷泉

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最近的韩国一直被发出「酷热」警告，被报导为百年以来「最热的韩国」，可真不是盖的啊！

夏日来汉江，不能错过的事（下）——「拉面＋啤酒」



因此夏天时，韩国人的白天，可以的话都会躲在有冷气的地方，如咖啡厅等等。晚上时，就会往凉快的地方跑，所以晚上的汉江，有时真的会多人到不行。

汉江，除了是给予人们休憩乘凉之外，其实在不同的位置会有著不同的活动。其中就是这个，被列入「金氏世界纪录大全」中的全世界最长的喷水：盘浦大桥▾



可以被列入世界纪录，绝对是值得亲眼来看一眼的景点。

盘浦大桥的「月光喷泉」，只有每年的4月至十月才会有，错过了这段时间，又要等一年。



只是看图片，可能大家就只会觉得是一条比较长的，会喷水，再加点光的大桥而已，并没有甚么特别似的。

除了以上之外，其实还会配上相对应的音乐，而最最最震撼的是：气氛！不是喷泉的气氛，是人们的气氛。在整个演出期间，人们还会适时地应援，做出相对应的反应，超投入的！



再配上「炸鸡＋啤酒」，有点像是在看户外音乐剧一样，超棒的！



因此，真的极推大家来感受一次的。

喷泉时间：

四月至六月（每次为20分钟）

平日：12:00 / 20:00 / 20:30 / 21:00

周末：12:00 / 19:30 / 20:00 / 20:30 / 21:00

七月至八月（每次为20分钟）

平日：12:00 / 19:30 / 20:00 / 20:30 / 21:00

周末：12:00 / 19:30 / 20:00 / 20:30 / 21:00 / 21:30

*根据实际天气情况（雨天、强风等）或活动、

节能需求，喷泉都有可能会停止运营或时间变动。

▸盘浦大桥（月光喷泉）

▹盘浦汉江公园8-1出口，再步行约15分钟左奇

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