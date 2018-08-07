我們是彼此的「男飯」！WANNA ONE姜丹尼爾、金在奐在粉絲見面會上的「福利」
明星 2018年8月7日 星期二09:45 JiaJia
小編看《Wanna One Go: X-Con》、成員們組成小分隊時，就覺得「96 LINE」是命中注定！（大笑）兩人平時的互動也超級可愛～讓人忍不住露出笑容 > <
WANNA ONE姜丹尼爾和金在奐都出生於1996年，同齡的他們相處起來相當融洽，更與朴佑鎮組成小分隊「Triple Position」，展現多樣面貌和魅力。
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這樣的他們，私下可愛的互動也不少。在粉絲見面會上時，金在奐的「男飯」一個滑步，來到偶像面前。懷著激動的心情握手、簽名，然後是愛的抱抱！往正面一看，這男飯不是姜丹尼爾不然是誰？
「YES！！！拿到奐尼的簽名了！！！」
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其實，這情況之前就發生過了～金在奐「參加」姜丹尼爾的粉絲見面會，兩人有說有笑。離開的時候，姜丹尼爾還「嗚嘛、嗚嘛」好幾下，是滿滿的愛意啊XD
這時候，就一定要重溫這個片段…跨越層層障礙終於見到姜丹尼爾的金在奐！「96 LINE」超有愛的～
（圖片、影片來源：instiz、Mnet、giphy）
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