我们是彼此的「男饭」！WANNA ONE姜丹尼尔、金在奂在粉丝见面会上的「福利」

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小编看《Wanna One Go: X-Con》、成员们组成小分队时，就觉得「96 LINE」是命中注定！（大笑）两人平时的互动也超级可爱～让人忍不住露出笑容 > <



WANNA ONE姜丹尼尔和金在奂都出生於1996年，同龄的他们相处起来相当融洽，更与朴佑镇组成小分队「Triple Position」，展现多样面貌和魅力。

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这样的他们，私下可爱的互动也不少。在粉丝见面会上时，金在奂的「男饭」一个滑步，来到偶像面前。怀著激动的心情握手、签名，然后是爱的抱抱！往正面一看，这男饭不是姜丹尼尔不然是谁？



「YES！！！拿到奂尼的签名了！！！」

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其实，这情况之前就发生过了～金在奂「参加」姜丹尼尔的粉丝见面会，两人有说有笑。离开的时候，姜丹尼尔还「呜嘛、呜嘛」好几下，是满满的爱意啊XD

这时候，就一定要重温这个片段…跨越层层障碍终於见到姜丹尼尔的金在奂！「96 LINE」超有爱的～

（图片、影片来源：instiz、Mnet、giphy）

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