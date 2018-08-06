華麗編舞加性感低音 Hoya 改編「你是我的」勇奪《不朽的名曲 2》優勝！
KPOP 2018年8月6日 星期一12:00 施乃琪
雖然不再是 INFINITE 成員，幸好還是能看見「歌手 Hoya」的表演，他在《不朽的名曲 2》拿下優勝的這段表演真的好聽又好看！
4 日在 KBS2 播出的《不朽的名曲 2——金元俊篇》中，Hoya 以充滿個人特色的方式改編「你是我的」 (넌 내꺼)，時尚又洗鍊的詮釋讓人完全無法想像這居然是一首 20 幾年前的老歌！
以性感沈穩的低音起頭，輕輕巧巧幾個轉音後就銜接上 Hoya 的舞蹈時間，讓人懷念的強勁舞蹈配上中版抒情歌，瞬間成為一場無比華麗的表演，連原唱金元俊都大讚：「我個人總是對表演的部分有點遺憾，但你把那些缺陷都補起了了，簡直像天才一樣！」
最後 Hoya 也憑這這段精彩表演拿下當晚的最終優勝頭銜，瞬間橫掃各大搜尋網站的熱門關鍵字排行榜。節目播出後不久，Hoya 透過經紀公司透露：「我真的完全沒想到會贏，光是能表演這點就很榮幸了，沒想到還有這麼好的結果，真的很像一場夢。」
不久後他也在自己的 Instagram 上開心地發出和獎盃的合照並說：「我在不朽的名曲拿下優勝了，謝謝！我會更努力玩音樂的。為了紀念獲勝，等等會上傳練習影片哦～！」最後就來看看這段精彩度不輸現場表演的舞蹈練習吧！
（照片與影片來源：isayhoyousayya、KBS）
施乃琪@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論