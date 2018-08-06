华丽编舞加性感低音　Hoya 改编「你是我的」勇夺《不朽的名曲 2》优胜！

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虽然不再是 INFINITE 成员，幸好还是能看见「歌手 Hoya」的表演，他在《不朽的名曲 2》拿下优胜的这段表演真的好听又好看！

4 日在 KBS2 播出的《不朽的名曲 2——金元俊篇》中，Hoya 以充满个人特色的方式改编「你是我的」 (넌 내꺼)，时尚又洗炼的诠释让人完全无法想像这居然是一首 20 几年前的老歌！

以性感沈稳的低音起头，轻轻巧巧几个转音后就衔接上 Hoya 的舞蹈时间，让人怀念的强劲舞蹈配上中版抒情歌，瞬间成为一场无比华丽的表演，连原唱金元俊都大赞：「我个人总是对表演的部分有点遗憾，但你把那些缺陷都补起了了，简直像天才一样！」



最后 Hoya 也凭这这段精彩表演拿下当晚的最终优胜头衔，瞬间横扫各大搜寻网站的热门关键字排行榜。节目播出后不久，Hoya 透过经纪公司透露：「我真的完全没想到会赢，光是能表演这点就很荣幸了，没想到还有这么好的结果，真的很像一场梦。」

不久后他也在自己的 Instagram 上开心地发出和奖杯的合照并说：「我在不朽的名曲拿下优胜了，谢谢！我会更努力玩音乐的。为了纪念获胜，等等会上传练习影片哦～！」最后就来看看这段精彩度不输现场表演的舞蹈练习吧！





（照片与影片来源：isayhoyousayya、KBS）

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