前財閥司機爆料！替有錢人開車完全是搏命：強制飆車+隨時準備挨打

電視劇裡富人家的司機都一副戰戰兢兢的模樣，其實，現實只會有過之而無不及！ 最近MBC採訪了曾經為財閥家開車的司機，看了之後忍不住倒吸一口涼氣啊~
7月30日，韓國MBC電視台在《MBC Special》節目中採訪了幾位曾經擔任財閥家隨行司機的匿名人士，雇主們的「甲方行徑」再度引起議論。
金先生表示：『存在「隨行司機指南」這種東西，寫明要把報紙和公事包等等擺放在桌子上哪個位置，甚至連包包的方向都有規定。因為很多司機都是以逃亡的形式離職的，完全無法做工作交接。 』主持人聽完一臉驚訝，但這還只是開始......
關於日常工作：『如果早上去太早，太太經常還沒起床或者處於比較放鬆的狀態，是不可以看到的。 要躲在柱子等看不到房間的地方等待。 （雇主）會嫌打電話太麻煩，要叫我過去時就大喊一聲:「呀~！ 」』
而且平時也經常對司機惡語相待：『（雇主）心情不好就會罵人fxxk，日常對話則是「呀，你這狗崽子。 」』
另一位司機表示：『開車都是在搏命。 即使是紅燈，只要（雇主）說GO就要開下去。 堵車時說抄近路也會被罵：「剛才幹什麼了？ 你就這樣開車的嗎？ 」即使員警跟在後邊要求停車也不能停，必須一直開，直到被警車攔住路為止。 』
前任司機還透露了財閥雇主們的肢體暴力行為：「到得太早不行，太晚也不行，晚一分鐘就被打一下。力度堪比男人之間打架，骨頭都會響。 當時我的感受就是：『他大概覺得打人很好玩吧。』」
而最可怕的也許還是心理傷害：「時間長了之後，當老闆罵『你這狗崽子』時，你就會開始覺得『也許我真的是狗崽子，所以才一直失誤吧』。這樣產生自責感。」主持人長歎一口氣，仿佛也感受到了那份沉重的壓力。
而且這位司機並不期望雇主會改變：「他家小孩和太太也都是如此。 」
原影片在這裡，看完這兩位司機的陳述，感覺大韓航空那一家會囂張到這個程度，似乎並不意外了啊~
（圖源：《MBC Special》節目截圖）
Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究