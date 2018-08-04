前财阀司机爆料！替有钱人开车完全是搏命：强制飙车+随时准备挨打

电视剧里富人家的司机都一副战战兢兢的模样，其实，现实只会有过之而无不及！ 最近MBC采访了曾经为财阀家开车的司机，看了之后忍不住倒吸一口凉气啊~
7月30日，韩国MBC电视台在《MBC Special》节目中采访了几位曾经担任财阀家随行司机的匿名人士，雇主们的「甲方行径」再度引起议论。
金先生表示：『存在「随行司机指南」这种东西，写明要把报纸和公事包等等摆放在桌子上哪个位置，甚至连包包的方向都有规定。因为很多司机都是以逃亡的形式离职的，完全无法做工作交接。 』主持人听完一脸惊讶，但这还只是开始......
关於日常工作：『如果早上去太早，太太经常还没起床或者处於比较放松的状态，是不可以看到的。 要躲在柱子等看不到房间的地方等待。 （雇主）会嫌打电话太麻烦，要叫我过去时就大喊一声:「呀~！ 」』
而且平时也经常对司机恶语相待：『（雇主）心情不好就会骂人fxxk，日常对话则是「呀，你这狗崽子。 」』
另一位司机表示：『开车都是在搏命。 即使是红灯，只要（雇主）说GO就要开下去。 堵车时说抄近路也会被骂：「刚才干什么了？ 你就这样开车的吗？ 」即使员警跟在后边要求停车也不能停，必须一直开，直到被警车拦住路为止。 』
前任司机还透露了财阀雇主们的肢体暴力行为：「到得太早不行，太晚也不行，晚一分钟就被打一下。力度堪比男人之间打架，骨头都会响。 当时我的感受就是：『他大概觉得打人很好玩吧。』」
而最可怕的也许还是心理伤害：「时间长了之后，当老板骂『你这狗崽子』时，你就会开始觉得『也许我真的是狗崽子，所以才一直失误吧』。这样产生自责感。」主持人长叹一口气，仿佛也感受到了那份沉重的压力。
而且这位司机并不期望雇主会改变：「他家小孩和太太也都是如此。 」
原影片在这里，看完这两位司机的陈述，感觉大韩航空那一家会嚣张到这个程度，似乎并不意外了啊~
（图源：《MBC Special》节目截图）
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