《復仇筆記2》預告公開！17歲女主角會選擇「高冷暗黑男」還是「溫暖腦性男」呢？
韓劇 2018年8月2日 星期四14:45 Yuan
第二季要播出啦！帶大家最好奇的應該就是「復仇筆記」是誰弄出來的吧？小編也很好奇啊～
《復仇筆記》由金香起、朴所羅門、車銀優、池建宇、金煥熙主演的，講述了一個愛管閒事，平凡的女高中生，通過某一天給自己的復仇筆記軟體解決了自己冤屈的事情，明白了家人和朋友的珍貴。小清新的劇情，加上女主角胡玖熙身旁有著「風雲校草」、「大勢愛豆」和「帥氣親哥哥」，受到不少觀眾的喜愛。
《復仇筆記2》由安瑞賢、金Samuel、池敏赫等人主演，日前公開了海報。
此外，預告中更公開了人物設定「超級樂觀義氣女」的吳志娜（安瑞賢 飾）、「高冷暗黑男」的徐Robin（金Samuel 飾）與「溫暖腦性男」徐Jae（池敏赫 飾），他們會帶來什麼樣的故事呢？17歲女主角的煩惱，該選擇誰和我戀愛呢？
而《復仇筆記2》將在8月13日於XtvN播出，大家到時候可以期待一下啦！
（圖：XtvN）
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