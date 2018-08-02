《复仇笔记2》预告公开！17岁女主角会选择「高冷暗黑男」还是「温暖脑性男」呢？
韩剧 2018年8月2日 星期四14:45 Yuan
第二季要播出啦！带大家最好奇的应该就是「复仇笔记」是谁弄出来的吧？小编也很好奇啊～
《复仇笔记》由金香起、朴所罗门、车银优、池建宇、金焕熙主演的，讲述了一个爱管闲事，平凡的女高中生，通过某一天给自己的复仇笔记软体解决了自己冤屈的事情，明白了家人和朋友的珍贵。小清新的剧情，加上女主角胡玖熙身旁有著「风云校草」、「大势爱豆」和「帅气亲哥哥」，受到不少观众的喜爱。
《复仇笔记2》由安瑞贤、金Samuel、池敏赫等人主演，日前公开了海报。
此外，预告中更公开了人物设定「超级乐观义气女」的吴志娜（安瑞贤 饰）、「高冷暗黑男」的徐Robin（金Samuel 饰）与「温暖脑性男」徐Jae（池敏赫 饰），他们会带来什么样的故事呢？17岁女主角的烦恼，该选择谁和我恋爱呢？
而《复仇笔记2》将在8月13日於XtvN播出，大家到时候可以期待一下啦！
（图：XtvN）
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