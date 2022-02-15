尹燦榮和朴所羅門的奇妙緣分！都與車銀優合作過，一個是「情敵」一個是站在他身邊的小男孩XD

目前最火的兩位小鮮肉是誰？ 肯定是《殭屍校園》裡的男一號尹燦榮和男二號朴所羅門了。

Netflix韓劇《殭屍校園》上線後，很快就在全球榜單上成為熱門，並蟬聯了多日的冠軍，人氣不輸之前的《魷魚遊戲》，尹燦榮、朴所羅門、樸持厚、趙怡賢、李瑜美、劉仁秀等一眾主角全是年輕演員，現在更是受到了全球劇迷的關注。日前有網友挖出兩位男主角的舊照，朴所羅門從小帥到大，尹燦榮從小就是童星。 兩人還有個共同點，那就是和「臉天才」車銀優都有過交集。

男一號「李青山」的扮演者是尹燦榮，稱得上是「男主角少年時期」專業戶，演過柳演錫、徐康俊和李棟旭的少年時期，從他過往的劇照來看，尹燦榮完全是等比例長大，除了身形變大了之外，五官還和小時候一樣。 2015年尹燦榮和車銀優一起同框出鏡為經紀公司拍攝海選宣傳片，小燦榮站在車銀優身邊，帥氣的面龐完全不輸前輩。





朴所羅門從小就是大眼睛、高鼻樑，和現在一樣有著濃濃的混血兒味道。 15歲演金來沅青少年時也是美少年，優秀的五官一直都沒有變化，現在已經成長為男神級別的小鮮肉了，套娃式成長讓粉絲們很欣慰。 2017年，朴所羅門在《復仇筆記》裡出演男一號，男二號則是車銀優，兩人因為金香起而成了情敵。



尹燦榮和朴所羅門，這奇妙的緣分啊。

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