朴寶英在《演藝通信》談及之後想要嘗試的題材是....殺人的那種角色，感覺會很有趣！ 《你也是人類嗎？》人類竟然嫉妒機器人？看徐康俊如何演出反差 柳炳宰將舉辦「世界上最孤獨的粉絲見面會」只能透過手機打字聊天的方式進行溝通！ 少女時代&Red Velvet合照，還有BoA&Key！SM家族演唱會好開心~ 《花樣爺爺》與金容建當室友！只跟河正宇見過一面的李瑞鎮大讚：「他很有魅力」 TWICE、BLACKPINK、MAMAMOO都做不到的事情，ZICO和IU做到了！ 朱相昱♥車藝蓮夫婦喜獲千金！朱相昱也發文：「老婆真的辛苦了，我愛你。」 金賢重新劇女主角敲定安芝玄！ 曾出演《鬼怪》等劇，10月開播 曹承佑為申惠善送上應援咖啡車！還寫著：「瑞麗呀！今天就用咖啡代替巧克力派！」 防彈少年團V爺爺去世 養育V 17年祖孫感情深 「SMTOWN LIVE 2018 IN OSAKA」與12萬名粉絲同歡！本月退伍的SUJU厲旭也出席 從BLACKPINK Lisa到Somi爸爸，《真正的男人3》成員入伍！ 話題性冠軍電視劇《金秘書》下檔 接力上位的會是哪一齣？ 不愧是公演型偶像！MAMAMOO 首爾演唱會門票火速售罄 CNBLUE 全員都要入伍了！李宗泫預定 8 月報到 今日入伍！ 姜敏赫&李正信剃短髮照片公開，樂觀迎接新出發~ 神話要回歸啦！8 月發行特別專輯 出道週年演唱會 10 月開唱 否認戀情也不行？朴敘俊&朴敏英熱戀證據都在SNS上？ 「母胎美男」車銀優真的是從小帥到大！臉蛋天才不是白叫的 來韓必吃！很邪惡！這三層牛芝士漢堡有誰受得了啊？ 《Super TV 2》再進行三次對決就要結束了！不能連五勝的SUJU提出「這個請求」 大創又來燒錢系列！這個「紫羅蘭的紫色」叫人如何忍手？ BTOB-BLUE 敲定回歸日 新歌又是由炫植包辦詞曲！ 【有片】放開那個男生！南柱赫菲律賓代言見面會 與粉絲合影被上下其手 場面失控 防彈少年團世巡有新消息！襲捲日本各大蛋一路唱到明年 紅配綠醜的哭？ 泫雅卻穿出了不一樣的味道 韓劇 八月新劇 – 走刑偵、靈異、奇幻、愛情風

留言/評論