《花樣爺爺》與金容建當室友！只跟河正宇見過一面的李瑞鎮大讚：「他很有魅力」
綜藝 2018年7月31日 星期二15:40 JiaJia
抵達捷克，李瑞鎮與「新忙內」金容建成為室友，兩人聊了一晚。當中也不乏提及金容建的兒子河正宇，李瑞鎮稱讚他：「很有魅力，還有像金老師一樣的幽默感！」
tvN綜藝節目《花樣爺爺Returns》於上週五（27日）播出第五集。爺爺們與挑夫抵達捷克，宿舍分為「OB房」和「YB房」。夜晚，李瑞鎮與金容建在「YB房」聊天。
金容建提到自己的行李箱，是兒子河正宇在拍攝電影《柏林諜變》的時候帶去的。而李瑞鎮在躺床後像是想到什麼，問金容建：「正宇他…演過《布拉格戀人》吧？」金容建毫不猶豫地回答：「演過～不過不知道有幾句台詞呢。」當時，河正宇飾演女主角全道嬿的保鑣，節目組還放出電視劇片段。
李瑞鎮認為河正宇的代表作當屬電影《追擊者》，當時河正宇在作品裡飾演「變態殺人犯」，令人毛骨悚然。李瑞鎮還說：「正宇他很有魅力…」其實李瑞鎮跟河正宇只見過一面，原本不曉得他長這麼高，爸爸金容建也小小炫耀了一下：「184公分...」
李瑞鎮接著說：「正宇說話的時候…也有點金老師的幽默感，很有趣，相當有意思。」金容建也坦言，現在他對於河正宇做的事情，不會再去說什麼了，已經理解河正宇了。李瑞鎮則回答，雖然他現在沒有孩子，但他覺得：「孩子比我成功，我才會更幸福」，還沒有孩子的他已經這麼想了，相信金老師也是。
而為本季注入許多活力素的金容建爺爺，也透露了自己的擔心。李瑞鎮要金老師好好享受此次的旅行，把旅行當成人生中的趣事之一，為他加油打氣。小編也覺得，有金容建爺爺的加入，節目更活潑、生動了，爺爺們也更能以愉快的心情享受旅行～
（圖片、影片來源：tvN《花樣爺爺Returns》）
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