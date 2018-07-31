《花样爷爷》与金容建当室友！只跟河正宇见过一面的李瑞镇大赞：「他很有魅力」
综艺 2018年7月31日 星期二15:40 JiaJia
抵达捷克，李瑞镇与「新忙内」金容建成为室友，两人聊了一晚。当中也不乏提及金容建的儿子河正宇，李瑞镇称赞他：「很有魅力，还有像金老师一样的幽默感！」
tvN综艺节目《花样爷爷Returns》於上周五（27日）播出第五集。爷爷们与挑夫抵达捷克，宿舍分为「OB房」和「YB房」。夜晚，李瑞镇与金容建在「YB房」聊天。
金容建提到自己的行李箱，是儿子河正宇在拍摄电影《柏林谍变》的时候带去的。而李瑞镇在躺床后像是想到什么，问金容建：「正宇他…演过《布拉格恋人》吧？」金容建毫不犹豫地回答：「演过～不过不知道有几句台词呢。」当时，河正宇饰演女主角全道嬿的保镳，节目组还放出电视剧片段。
李瑞镇认为河正宇的代表作当属电影《追击者》，当时河正宇在作品里饰演「变态杀人犯」，令人毛骨悚然。李瑞镇还说：「正宇他很有魅力…」其实李瑞镇跟河正宇只见过一面，原本不晓得他长这么高，爸爸金容建也小小炫耀了一下：「184公分...」
李瑞镇接著说：「正宇说话的时候…也有点金老师的幽默感，很有趣，相当有意思。」金容建也坦言，现在他对於河正宇做的事情，不会再去说什么了，已经理解河正宇了。李瑞镇则回答，虽然他现在没有孩子，但他觉得：「孩子比我成功，我才会更幸福」，还没有孩子的他已经这么想了，相信金老师也是。
而为本季注入许多活力素的金容建爷爷，也透露了自己的担心。李瑞镇要金老师好好享受此次的旅行，把旅行当成人生中的趣事之一，为他加油打气。小编也觉得，有金容建爷爷的加入，节目更活泼、生动了，爷爷们也更能以愉快的心情享受旅行～
（图片、影片来源：tvN《花样爷爷Returns》）
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