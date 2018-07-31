BTOB-BLUE 敲定回歸日 新歌又是由炫植包辦詞曲！
KPOP 2018年7月31日 星期二09:05 施乃琪
再過不到兩週就要開唱的 BTOB，不只閃電釋出了預告影片，小分隊 BTOB-BLUE 也加碼送上驚喜消息，距離新歌問世只剩兩天啦！
BTOB 昨天在官方推特上釋出了 BTOB-BLUE 的回歸預告圖，宣布他們將於 8 月 2 日帶著全新單曲「如果下雨了」(비가 내리면) 回歸。
BTOB 最近幾次的主打歌無論舞曲、抒情，都是炫植量身打造的作品，這次主唱 LINE 出擊當然也由他一手包辦作詞和作曲。
預告圖也巧妙地用訊息通知的形式搶先揭露一小段歌詞：「如果下雨了 / 如果下在我心裡 / 就會想起我們共度的最後一夜 / 我以為當雨停下 / 當淚徹底流乾 / 就不會再想起來了 / 但我還是一直想起你」光看內容就讓人開始期待一首感人的抒情歌。
另一方面，在發行新歌後，BTOB 也將於 8 月 10～12 日三天在奧林匹克公園體操競技場舉行《2018 BTOB Time - This is Us》，希望屆時就會聽見新歌囉！
（照片與影片來源：CUBE Entertainment）
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