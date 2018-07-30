《金秘書為何那樣》朴俊和導演確定執導tvN新劇《觸及真心》！這部則是網路小說改編！
韓劇 2018年7月30日 星期一15:04 Yuan
朴俊和導演近年執導的《一起吃飯吧》1和2、《今生是第一次》和《金秘書為何那樣》等劇，都受到不少觀眾喜愛，新作品也令人期待啊！
日前，tvN相關人士透露：「執導《金秘書為何那樣》的朴俊和導演，將會負責明年2月將播出的《觸及真心》導演工作。」而這是一部在2016～17年通過KakaoPage連載的長篇網路小說。
《觸及真心》講述頂級女演員吳允書（暫譯）突然爆出和財閥三世的緋聞，事業開始走下坡路。而她為了出演知名編劇的電視劇，而到韓國最厲害的律師權正錄（暫譯）那裡偽裝求職當他的秘書，是一段頂級女演員和龜毛的律師之間隱密的辦公室戀情。
而朴俊和導演近年執導過tvN的《一起吃飯吧》、《一起吃飯吧2》、《打架吧鬼神》、《今生是第一次》和《金秘書為何那樣》等劇，都受到不少觀眾的喜愛。下一部作品將會和哪位編劇、演員們合作，也備受關注。
（圖：IG@wow_kimsohyun、tvN、IG@bn_sj2013、TVDaily、《觸及真心》小說）
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