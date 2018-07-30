《金秘书为何那样》朴俊和导演确定执导tvN新剧《触及真心》！这部则是网路小说改编！
韩剧 2018年7月30日 星期一15:04 Yuan
朴俊和导演近年执导的《一起吃饭吧》1和2、《今生是第一次》和《金秘书为何那样》等剧，都受到不少观众喜爱，新作品也令人期待啊！
日前，tvN相关人士透露：「执导《金秘书为何那样》的朴俊和导演，将会负责明年2月将播出的《触及真心》导演工作。」而这是一部在2016～17年通过KakaoPage连载的长篇网路小说。
《触及真心》讲述顶级女演员吴允书（暂译）突然爆出和财阀三世的绯闻，事业开始走下坡路。而她为了出演知名编剧的电视剧，而到韩国最厉害的律师权正录（暂译）那里伪装求职当他的秘书，是一段顶级女演员和龟毛的律师之间隐密的办公室恋情。
而朴俊和导演近年执导过tvN的《一起吃饭吧》、《一起吃饭吧2》、《打架吧鬼神》、《今生是第一次》和《金秘书为何那样》等剧，都受到不少观众的喜爱。下一部作品将会和哪位编剧、演员们合作，也备受关注。
（图：IG@wow_kimsohyun、tvN、IG@bn_sj2013、TVDaily、《触及真心》小说）
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