韓劇裡那些「媽朋兒」角色們！女生們的最愛，丈母娘的心頭好

最近，丁海寅和庭沼珉主演的《媽媽朋友的兒子》正在熱播中。

「媽媽朋友的兒子」這個詞無論是在韓劇還是真實的韓國社會裡經常被提及，指的是那些既優秀又完美的男性，他們不僅在學業、事業上表現出色，還性格溫和，外貌出眾，是媽媽們心目中理想的女婿人選。 今天小編就要和大家聊一聊那些韓劇中「媽媽朋友的兒子」的角色：

《媽媽朋友的兒子》崔承效（丁海寅 飾）

崔承效是典型的「別人家的好孩子」，他是現任建築工作室代表，是韓國建築界最受關注的年輕建築師。 不僅才華洋溢、外貌出眾，連性格都那麼完美，是媽媽和未來丈母娘的驕傲。



《背著善宰跑》柳善宰（邊佑錫 飾）

學生時期是潛力十足的游泳運動員，哪怕是受傷不得不放棄游泳也依舊能在另一條賽道上發光發熱，成為了娛樂圈頂流。 長得帥也就算了，最重要的還是深情，任誰都逃不過善宰的魅力吧，難怪小素（金惠奫 飾）的媽媽和婆婆越來越喜歡未來的女婿呢。



《今生是第一次》南世喜（李民基 飾）

典型的I.T男，但年紀輕輕就是APP公司的首席，對生活有著明確規劃的他背負著30年的房貸，打破了常規男主霸道多金的人設，更加貼近生活，更加真實，與女主尹志浩（庭沼珉 飾）邂逅並契約結婚後，慢慢有所改變，讓觀眾們感受到了甜蜜且溫馨的愛情。



《請回答1988》成善宇（高庚杓 飾）

外號「雙門洞媽朋兒」，是長相優、功課佳、品行端正等各方面條件無懈可擊的完美男。 父親去世之後，作為家中唯一的男性，背負起了照顧媽媽和妹妹的重任，是個非常可靠的男孩。 在同學、老師、街坊鄰居之間，都是超人氣，是許多女孩心目中的完美男。



《太陽的後裔》柳時鎮（宋仲基 飾）

柳時鎮是一個正義感十足的特種部隊軍官，他不僅英勇無畏，充滿責任感，而且對愛情忠誠，極具魅力。 作為軍人，他的穩重與擔當讓他成為無數觀眾心中的理想型。



《梨泰院Class》朴世路（朴敘俊 飾）

絕不向惡勢力低頭、不輕易妥協的正直青年，是個從逆境中崛起的企業家，堅韌不拔、心懷正義。 雖然他經歷了許多挫折，但始終保持著正直和善良，是那種絕對會讓媽媽們引以為豪的兒子。



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