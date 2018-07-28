【K社韓文小百科】對她們來說「乞丐ZONE」根本不存在，果然顏值高就能解決一切

大家有聽說過「乞丐ZONE」嗎？ 這可是韓國最新的流行詞，多是女生們在使用。
「乞丐ZONE」特指瀏海卡在眉毛與眼睛之間，或頭髮長度剛好及肩的尷尬長度（時期），讓你一覺醒來秒變「Ω」。 可是「乞丐ZONE」仿佛只是我們這些「凡人」才會有，在女明星們身上完全看不到啊。
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TWICE 彩瑛
沒有瀏海的彩瑛雖然頭髮已經及肩，但看上去還是清爽俐落又不失俏皮。
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GFRIEND EunHa
就問你剛剛好卡在眉毛和眼睛之間的瀏海能否Hold得住？ 清純和Chic並存。
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Red Velvet Joy
長到了鎖骨長度，視覺上修飾臉型，更襯托得Joy是溫柔又親切。
「圖：PANN」
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