【K社韓文小百科】對她們來說「乞丐ZONE」根本不存在，果然顏值高就能解決一切

【K社韓文小百科】對她們來說「乞丐ZONE」根本不存在，果然顏值高就能解決一切

明星   2018年7月28日   星期六11:00   Rui  

大家有聽說過「乞丐ZONE」嗎？ 這可是韓國最新的流行詞，多是女生們在使用。

「乞丐ZONE」特指瀏海卡在眉毛與眼睛之間，或頭髮長度剛好及肩的尷尬長度（時期），讓你一覺醒來秒變「Ω」。 可是「乞丐ZONE」仿佛只是我們這些「凡人」才會有，在女明星們身上完全看不到啊。

Apink 孫娜恩
隨意地將頭髮散落在肩頭，盡顯優雅。

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秀智
尷尬的長度也依舊清純秀麗，仿佛專門剪了這樣的長度一般。

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TWICE 彩瑛
沒有瀏海的彩瑛雖然頭髮已經及肩，但看上去還是清爽俐落又不失俏皮。

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IU
完全用美貌蓋住了乞丐ZONE的尷尬。

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GFRIEND EunHa
就問你剛剛好卡在眉毛和眼睛之間的瀏海能否Hold得住？ 清純和Chic並存。

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EXID HANI
彎曲的髮尾讓整個人甜美中帶著摩登優雅。

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Red Velvet Joy
長到了鎖骨長度，視覺上修飾臉型，更襯托得Joy是溫柔又親切。

「圖：PANN」

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