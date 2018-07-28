【K社韩文小百科】对她们来说「乞丐ZONE」根本不存在，果然颜值高就能解决一切

大家有听说过「乞丐ZONE」吗？ 这可是韩国最新的流行词，多是女生们在使用。
「乞丐ZONE」特指浏海卡在眉毛与眼睛之间，或头发长度刚好及肩的尴尬长度（时期），让你一觉醒来秒变「Ω」。 可是「乞丐ZONE」仿佛只是我们这些「凡人」才会有，在女明星们身上完全看不到啊。
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TWICE 彩瑛
没有浏海的彩瑛虽然头发已经及肩，但看上去还是清爽俐落又不失俏皮。
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GFRIEND EunHa
就问你刚刚好卡在眉毛和眼睛之间的浏海能否Hold得住？ 清纯和Chic并存。
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Red Velvet Joy
长到了锁骨长度，视觉上修饰脸型，更衬托得Joy是温柔又亲切。
「图：PANN」
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