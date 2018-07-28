【K社韩文小百科】对她们来说「乞丐ZONE」根本不存在，果然颜值高就能解决一切

【K社韩文小百科】对她们来说「乞丐ZONE」根本不存在，果然颜值高就能解决一切

明星   2018年7月28日   星期六11:00   Rui  

大家有听说过「乞丐ZONE」吗？ 这可是韩国最新的流行词，多是女生们在使用。

「乞丐ZONE」特指浏海卡在眉毛与眼睛之间，或头发长度刚好及肩的尴尬长度（时期），让你一觉醒来秒变「Ω」。 可是「乞丐ZONE」仿佛只是我们这些「凡人」才会有，在女明星们身上完全看不到啊。

Apink 孙娜恩
随意地将头发散落在肩头，尽显优雅。

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秀智
尴尬的长度也依旧清纯秀丽，仿佛专门剪了这样的长度一般。

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TWICE 彩瑛
没有浏海的彩瑛虽然头发已经及肩，但看上去还是清爽俐落又不失俏皮。

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IU
完全用美貌盖住了乞丐ZONE的尴尬。

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GFRIEND EunHa
就问你刚刚好卡在眉毛和眼睛之间的浏海能否Hold得住？ 清纯和Chic并存。

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EXID HANI
弯曲的发尾让整个人甜美中带著摩登优雅。

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Red Velvet Joy
长到了锁骨长度，视觉上修饰脸型，更衬托得Joy是温柔又亲切。

「图：PANN」

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