李大辉粉丝温暖行善 提前庆祝 Wanna One 出道一周年！ 今年上旬成长最快的 YouTube 帐户出炉！你订阅了哪几个？ 「一集要1亿韩元！？」全韩国稿酬最高的作家：金银淑 BIGBANG胜利《WHERE R U FROM》MV的这些看点都留意到了吗？ 【K社韩文小百科】对她们来说「乞丐ZONE」根本不存在，果然颜值高就能解决一切 差点就在「Marvel」系列看到他们了！曾收到Hollywood邀请的他们全是实力派 韩国大创剁手系列又来了！超仙紫罗兰色美到让人走不动路♥ 爱豆们都说去《人气歌谣》，一定要吃他们家的三文治！ 韩系刘海怎么弄 拿起睫毛夹就对了！ 星空迷注意！星巴克推出超美『夏日星空』系列杯 象徵大邱的天空之城：83塔，可以有几浪漫？ 欢迎率智归队！终於又看见五人 EXID 啦 50代的名品腹肌！金成铃写真公开，美丽优雅堪比20代少女

大家有听说过「乞丐ZONE」吗？ 这可是韩国最新的流行词，多是女生们在使用。

「乞丐ZONE」特指浏海卡在眉毛与眼睛之间，或头发长度刚好及肩的尴尬长度（时期），让你一觉醒来秒变「Ω」。 可是「乞丐ZONE」仿佛只是我们这些「凡人」才会有，在女明星们身上完全看不到啊。

Apink 孙娜恩

随意地将头发散落在肩头，尽显优雅。



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秀智

尴尬的长度也依旧清纯秀丽，仿佛专门剪了这样的长度一般。



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TWICE 彩瑛

没有浏海的彩瑛虽然头发已经及肩，但看上去还是清爽俐落又不失俏皮。



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IU

完全用美貌盖住了乞丐ZONE的尴尬。



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GFRIEND EunHa

就问你刚刚好卡在眉毛和眼睛之间的浏海能否Hold得住？ 清纯和Chic并存。



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EXID HANI

弯曲的发尾让整个人甜美中带著摩登优雅。



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Red Velvet Joy

长到了锁骨长度，视觉上修饰脸型，更衬托得Joy是温柔又亲切。



「图：PANN」

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