《認識的妻子》喜劇風格超期待！池晟洗澡的時候 韓志旼跑進來上廁所？完全是「現實夫妻」啊～
韓劇 2018年7月20日 星期五13:48 JiaJia
《金秘書為何那樣》看完就接著看《認識的妻子》！結婚後，唯唯諾諾的丈夫和強勢霸氣的妻子…池晟和韓志旼在預告裡就完美還原了～（想到多年前的蠻牛廣告XD）
於8月1日迎來首播的tvN新水木劇（週三、四播出）《認識的妻子》，將接檔《金秘書為何那樣》（主演：朴敘俊、朴敏英）。劇組於近期公開劇本閱讀現場和預告影片。該部作品描述正處於婚姻倦怠期的金柱赫（池晟 飾），在穿梭過去與現在的途中，根據自己的選擇改變自己和周圍人命運的奇幻愛情故事。
在「池晟版」預告中，金柱赫（池晟 飾）化身為「哲學家」，說了這樣的話：「蘇格拉底曾說過，娶一位善良的妻子會很幸福，娶一位強悍的妻子就會變成哲學家。」然後是妻子徐友珍（韓志旼 飾）的怒吼，以及想要過上「名品人生」的柱赫的怨嘆。
在「韓志旼版」預告中，也能看到柱赫和友珍婚前與婚後極大的差別。當初明明是甜蜜蜜的戀愛，生活怎麼變成這樣呢？
繼之前的「名言」以後，柱赫又開口了：「人生中遇見的數萬個敵人，那當中最強、像惡魔一般存在的就是…老婆。」在影片中，可以看到柱赫在浴缸裡沉思，友珍突然開門進來上廁所，為劇情增加不少樂趣和笑料。
柱赫再次提出問題：「我認識的那位可愛又開朗的女孩，到底跑去哪裡了？」還沒吃飯就回家的柱赫，被妻子友珍喝令：「住嘴！」友珍反問：「所以呢？」柱赫只能無語問蒼天：「我真的要和這個女人過一輩子嗎…？」
（圖片、影片來源：tvN《認識的妻子》）
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