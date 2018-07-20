勝利：不要讓粉絲感到空白期和哥哥們的應援，是完成專輯的原動力！預計在明年初入伍！ 《金秘書為何那樣》朴敏英下身失蹤超誘惑，藏不住的「辦公室戀情」～？ 秀智著牛仔短裙昨晚抵台 為精品概念店站台 紅貝貝要回歸了！Red Velvet於近期完成MV拍攝 有望在8月初帶來新作品 《認識的妻子》喜劇風格超期待！池晟洗澡的時候 韓志旼跑進來上廁所？完全是「現實夫妻」啊～ SBS水木劇《訓南正音》昨晚大結局，黃正音、崔泰俊等人出席終映宴～！ 勝利終於回歸啦！個人演唱會驚喜加場 直接升級成全國巡迴 FTIsland〈What If〉全員概念照曝光 新專輯依然收錄滿滿自創曲！ 《金秘書為何那樣》收視節節下滑 依然穩坐同時段冠軍寶座！ 朴春終於要回歸歌壇了！攜手新公司「D NATION ENT」並於11月發表新專輯 f(x) Amber爆笑改編BTS《FAKE LOVE》！副歌更洗腦了XD 李棟旭開通英&韓文個人官網 問候影片公開！ Super Junior赴澳門拍新歌MV！ 剛退伍的厲旭也火速加入啦 DIA 搶先公開豫彬自創曲 全員確定 8 月回歸！ 為了延續組合…SUJU成員們約定好結婚後 孩子們出生讓他們組成「SUJU Junior」！ 繼三文魚和蟹膏醬之後，又一新力作－即食鮑魚醬！ 「一言不合就開吻，保證看到臉紅心跳♥」成人級高水準的Kiss原來是這樣的！ 具惠善胖了10kg後開始減肥？曬照片苦練潛水 BIGBANG 出道十週年特展移師上海 8 月起連展兩個月！ YG Dancer大跳BLACKPINK《DDU-DU DDU-DU》，她們其實早已小有名氣！ 《金秘書》朴敘俊的傲嬌狼奔頭VS瀏海暖男頭：你喜歡副會長「梳上去」還是「放下來」？ SM-YG-JYP-FNC-BigHit等7大公司共同成立韓國版VEVO！ 全智賢最新活動照！看完照片忍不住想說：女神氣場全開啊～

《金秘書為何那樣》看完就接著看《認識的妻子》！結婚後，唯唯諾諾的丈夫和強勢霸氣的妻子…池晟和韓志旼在預告裡就完美還原了～（想到多年前的蠻牛廣告XD）

於8月1日迎來首播的tvN新水木劇（週三、四播出）《認識的妻子》，將接檔《金秘書為何那樣》（主演：朴敘俊、朴敏英）。劇組於近期公開劇本閱讀現場和預告影片。該部作品描述正處於婚姻倦怠期的金柱赫（池晟 飾），在穿梭過去與現在的途中，根據自己的選擇改變自己和周圍人命運的奇幻愛情故事。

在「池晟版」預告中，金柱赫（池晟 飾）化身為「哲學家」，說了這樣的話：「蘇格拉底曾說過，娶一位善良的妻子會很幸福，娶一位強悍的妻子就會變成哲學家。」然後是妻子徐友珍（韓志旼 飾）的怒吼，以及想要過上「名品人生」的柱赫的怨嘆。

在「韓志旼版」預告中，也能看到柱赫和友珍婚前與婚後極大的差別。當初明明是甜蜜蜜的戀愛，生活怎麼變成這樣呢？

繼之前的「名言」以後，柱赫又開口了：「人生中遇見的數萬個敵人，那當中最強、像惡魔一般存在的就是…老婆。」在影片中，可以看到柱赫在浴缸裡沉思，友珍突然開門進來上廁所，為劇情增加不少樂趣和笑料。

柱赫再次提出問題：「我認識的那位可愛又開朗的女孩，到底跑去哪裡了？」還沒吃飯就回家的柱赫，被妻子友珍喝令：「住嘴！」友珍反問：「所以呢？」柱赫只能無語問蒼天：「我真的要和這個女人過一輩子嗎…？」

（圖片、影片來源：tvN《認識的妻子》）

寫手：JiaJia@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞