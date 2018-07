防彈少年團一手打造的宇宙明星 BT21:貼圖+豐富特效月底登陸 Facebook! 「想問你們尷不尷尬?!」拍Kiss戲的死黨好友們 TWICE《Dance The Night Away》舞太難:定延無奈請私教,志效誇它能減肥! EXO SUHO音樂劇熱演中 XIUMIN、CHEN義氣應援 【K社韓文小百科】經典夜宵怎麼說?看完這篇就全學會啦! 喜歡防彈少年團的Haha在新歌裡寫進「BTS like V」! 要不要來杯泡麵?嗯...是泡麵味的茶! 不愧是義氣 IU!與原東家提前續約 十年情誼繼續發光 段爸爸喊話:『馬克,不要讓媽媽知道你有這瓶香水』的原因是? 【畫報+訪談】鄰家哥哥 vs 性感王者 哪一種 Kai 是你的菜? 銀赫在軍隊裡最難忘的事情是…一個人把13位成員的《Sorry, Sorry》跳完! 《認哥》預告:史上首次四角關係!金希澈、閔庚勳和車銀優要爭奪林秀香的心? 《戰鬥旅行》迎來100期!SUJU利特擔任特別MC:圭賢也想要出演節目 雖然尚未確定接演...但先來了解宋仲基、金智媛、張東健和金玉彬有望出演的tvN新劇《阿斯達編年史》吧! SUJU希澈此次因健康因素不參與新專輯活動!在官方報導前搶先通過SNS直播告訴粉絲… 超可愛迪士尼手持鏡,每隻都想買起來! Red Velvet即將成為SM第一個擁有官方手燈的女團? 韓劇 本週無線、有線水木劇收視概況– 副會長八塊肌放大絕

← 上一則 下一則 →