Super Junior赴澳門拍新歌MV！ 剛退伍的厲旭也火速加入啦

今日有媒體報導稱,Super Junior最近在澳門拍攝新歌MV,剛剛退伍的厲旭也在其中,看來不久後就要回歸啦!

Super Junior今年4月剛剛發行正規八輯的重新包裝版《REPLAY》,拉丁風情的主打歌《Lo Siento》人氣相當高。



而且這是主唱LINE兼忙內厲旭退伍後回歸SJ的第一張專輯,格外令人關注~



厲旭在10天前退伍,利特、東海、銀赫和始源都有去接他。 當時厲旭接受採訪說:「Super Junior永遠做好了準備,這次還準備了不一樣的東西,請大家稍微等一等。 」



然後馬上就被抓去濟州島拍團綜《Super TV》,還被網友目擊到~隨後又在首爾舉辦了粉絲見面會《Return to the little prince》,這次就要加盟新專輯的製作啦~



藝聲還在IG公開了和厲旭一起在練習室的照片,讓人倍感期待:



這次新專輯將有七位成員參加:利特、藝聲、神童、銀赫、東海、始源、厲旭,圭賢還在服兵役,希澈則因為健康問題無法參加。 7月17日,希澈已經通過微博LIVE向粉絲表示因為健康原因不能參加新專輯,並表達了抱歉和遺憾。

(圖源:KSD,藝聲IG,Super Junior FB)

