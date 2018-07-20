Super Junior赴澳門拍新歌MV！ 剛退伍的厲旭也火速加入啦
明星 2018年7月20日 星期五10:57 Sani
今日有媒體報導稱，Super Junior最近在澳門拍攝新歌MV，剛剛退伍的厲旭也在其中，看來不久後就要回歸啦！
Super Junior今年4月剛剛發行正規八輯的重新包裝版《REPLAY》，拉丁風情的主打歌《Lo Siento》人氣相當高。
而且這是主唱LINE兼忙內厲旭退伍後回歸SJ的第一張專輯，格外令人關注~
厲旭在10天前退伍，利特、東海、銀赫和始源都有去接他。 當時厲旭接受採訪說：「Super Junior永遠做好了準備，這次還準備了不一樣的東西，請大家稍微等一等。 」
然後馬上就被抓去濟州島拍團綜《Super TV》，還被網友目擊到~隨後又在首爾舉辦了粉絲見面會《Return to the little prince》，這次就要加盟新專輯的製作啦~
藝聲還在IG公開了和厲旭一起在練習室的照片，讓人倍感期待：
這次新專輯將有七位成員參加：利特、藝聲、神童、銀赫、東海、始源、厲旭，圭賢還在服兵役，希澈則因為健康問題無法參加。 7月17日，希澈已經通過微博LIVE向粉絲表示因為健康原因不能參加新專輯，並表達了抱歉和遺憾。
（圖源：KSD，藝聲IG，Super Junior FB）
Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論