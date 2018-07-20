李棟旭開通英&韓文個人官網 問候影片公開！
明星 2018年7月20日 星期五11:00 Sani
李棟旭也開通個人網站啦，照片、影片還有最新消息都可以在這裡找到！ 趕快來做一個收藏的動作~
19日，李棟旭所屬社KINGKONG by STARSHIP宣佈：「演員李棟旭的官方網站開通了，為全球粉絲同時準備了韓文和英文的網頁，以後將作為李棟旭的官方交流視窗來使用。 」
網站中的「ABOUT」部分是介紹李棟旭出演過的作品，在「GALLERY」這邊可以看到高畫質照片，「MULTIMEDIA」提供李棟旭相關影片，「NOTICE」則隨時更新李棟旭的活動公告， 以及演員個人的消息。
同時還公開了他的問候影片： 「大家好，我是李棟旭。 個人網站終於開通了，很開心有了屬於我個人的空間。 我會不時上傳文章，將網站作為分享我和公司新消息的視窗，希望大家經常來看！ 」最後對於該說什麼作為結語還小小猶豫了一下，超可愛的XD
目前李棟旭正在準備新劇《LIFE》，本月23日、也就是下週一就要開播啦！ 這部劇講的是醫院中傾向於守護的一派與積極革新一派之間不同信念相互碰撞的故事，期待李棟旭在《鬼怪》後的新出發！
（圖源：李棟旭IG、V LIVE影片截圖）
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