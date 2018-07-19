20年不老神話！10月進攻台北小巨蛋

今年上半年才歡喜慶祝成軍滿20周年的長壽元祖偶像男團神話，今日宣布即將展開一連串慶祝成軍20周年的演唱會行程，除10月6日與7日連續兩天在首爾開唱外，更將於10月13日來到台灣小巨蛋開唱。
活動主辦單位今日與韓國同步公開神話的演唱會公開行程，除了首爾兩場次之外，海外最先公開的就是台灣場的10月13日，身為韓國成軍時間最長並未換過任何一位成員的元祖最長壽傳奇偶像，滿20周年的2018年也對他們特別有意義，邀請所有橘色公主們跟他們一起歡慶。請持續關注JUSTLIVE 就是現場粉絲團售票訊息。
成軍20周年的神話依舊活躍，比起20年前的生澀，現在看來沉穩許多，在各個綜藝節目中依舊活躍，讓粉絲們不斷體會到下了舞台之後另一面的神話，不管是料理節目或是野外實境節目都難不倒他們。
以下為韓方公布全文：
[NOTICE]
2018 SHINHWA 20th ANNIVERSARY CONCERT通知
您好，我們是SHINHWA COMPANY。
神話20週年首爾演唱會及海外巡演日程簡單的告知
神話20週年首爾演唱會重新編排後將於奧林匹克公園體操競技場10月6日(六) / 7日(日) 兩日展開
首爾演唱會、海外巡演相關的基本資訊請參考下方
[2018 SHINHWA 20th ANNIVERSARY CONCERT - SEOUL]
-演出日期:2018年 10月 6日(六) / 7日(日)
-演出場地: 奧林匹克公園體操競技場(Olympic Gymnastics Arena)
[2018 SHINHWA 20th ANNIVERSARY CONCERT - TAIPEI]
-演出日期: 2018年 10月 13日(六)
-演出場地: 台北小巨蛋(Taipei Arena)
售票日期及售票相關詳細內容預計事後通知，並海外巡演地區增加將另行通知
為了相應於神話及神話創造們具有意義20週年的喜悅及感動會盡最大的努力。
謝謝。
照片: TVDaily , 李玟雨IG
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