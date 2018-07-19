22日《Running Man》迎來最強嘉賓！ Tom Cruise攜「超人」&「僵屍肖恩」組地表最帥間諜團
綜藝 2018年7月19日 星期四09:06 Rui
好萊塢巨星Tom Cruise（湯姆克魯斯）日前聯同Henry Cavill（亨利卡菲爾）和Simon Pegg（西蒙柏奇）到訪韓國，宣傳7月25日在韓國上映的新片《Mission Impossible – Fallout》。 當時就有消息傳出阿湯哥要亮相《Running Man》，只是無論是片方還是節目組都保持低調，只對外稱「積極商討中，一切還是未知數」。
沒想到幾天過後的今日，阿湯哥真的做客《Running Man》了，還帶來了Henry Cavill和Simon Pegg，組成了地表最帥的特工軍團，要和跑男的兄弟們一比高下， 3位大明星已於近日完成了節目錄製。
阿湯哥對韓國絕對是真愛，這已經是他22年來第九次訪問韓國，一向備受韓國影迷歡迎的他，一下飛機就受到了眾人的熱情接機，以親民見稱的阿湯哥也開心回應眾人，與粉絲握手及簽名。
Tom Cruise、Henry Cavill和Simon Pegg加盟的《Running Man》將於7月22日播出。
「圖：《Running Man》、TD」
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