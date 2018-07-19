SHINee 泰民將啟動首場個人日巡　整整 26 場公演規模驚人！

SHINee 泰民將啟動首場個人日巡　整整 26 場公演規模驚人！

KPOP   2018年7月19日   星期四09:01   施乃琪  

昨天是 SHINee 老么泰民的廿六歲生日，大家都有記得為他送上祝福吧？在這個重要的日子裡，他也宣布了大好消息哦！

SM Entertainment 在 18 日宣布，泰民的的首場個人日本巡迴演唱會將於 9 月 21 日從神奈川開跑，陸續巡經石川、靜岡、千葉、名古屋、埼玉、長野、群馬、大分、福岡、大阪、岡山、廣島以及北海道。

這趟巡迴總計諱在 14 座城市的 16 個公演場帶來共 26 場表演，以外國歌手的個人巡迴演唱會而言可說是十分驚人的規模。不過回顧去年泰民在東京武道館和橫濱 Arena 舉行的個人演唱會，當時門票都全數售罄，這樣的規模其實也不難想像。

 另一方面，SHINee 也將於 26 日在東京巨蛋舉行《SHINee WORLD J presents ~ SHINee SPECIAL FAN EVENT ~》，再度和日本歌迷相見歡。


（照片與影片來源：SM Entertainment）

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