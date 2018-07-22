「計劃1年後和侄子同去健身房」舞台上高冷的EXO KAI私下竟然是炫侄狂魔！
明星 2018年7月22日 星期日11:39 Rui
EXO KAI在粉絲們的心中是怎樣一個存在呢？那一定是舞台的中心，魅力無窮的愛豆啦。 其實他還有人人都知道的「侄子傻瓜」一面，畢竟KAI愛侄子這一點可是人盡皆知的。
日前，KAI就通過instagram曬出了和來看自己演唱會的侄子們的合影。照片中，正在後台的KAI抱著兩個小侄子、小侄女坐在設備箱上，寶寶們還向KAI獻上熱情的香吻，看得出來孩子們對他十分喜愛。
才開通ins不過短短一個月的KAI化身曬侄子狂魔，大部分內容都和小侄子有關，難怪有粉絲感歎：「下輩子一定要投胎當KAI的侄子」。
就這樣靜靜地守著你長大
帶著小侄子在海邊玩耍，順便很有童心地把小侄子「埋起來」。
演繹最萌身高差
就這樣靜靜地看著你玩水，還有一言不合就bobo。
哪怕是全副武裝也要抱著你
炫侄狂魔KAI曾在某次採訪中提到了對小侄子的期望，竟然說想在1年後和侄子一起去健身房，這麼奇葩的長輩還是第一次見，哈哈哈哈。
「圖：EXO KAI IG」
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