「计划1年后和侄子同去健身房」舞台上高冷的EXO KAI私下竟然是炫侄狂魔！
明星 2018年7月22日 星期日11:39 Rui
EXO KAI在粉丝们的心中是怎样一个存在呢？那一定是舞台的中心，魅力无穷的爱豆啦。 其实他还有人人都知道的「侄子傻瓜」一面，毕竟KAI爱侄子这一点可是人尽皆知的。
日前，KAI就通过instagram晒出了和来看自己演唱会的侄子们的合影。照片中，正在后台的KAI抱著两个小侄子、小侄女坐在设备箱上，宝宝们还向KAI献上热情的香吻，看得出来孩子们对他十分喜爱。
才开通ins不过短短一个月的KAI化身晒侄子狂魔，大部分内容都和小侄子有关，难怪有粉丝感叹：「下辈子一定要投胎当KAI的侄子」。
就这样静静地守著你长大
带著小侄子在海边玩耍，顺便很有童心地把小侄子「埋起来」。
演绎最萌身高差
就这样静静地看著你玩水，还有一言不合就bobo。
哪怕是全副武装也要抱著你
炫侄狂魔KAI曾在某次采访中提到了对小侄子的期望，竟然说想在1年后和侄子一起去健身房，这么奇葩的长辈还是第一次见，哈哈哈哈。
「图：EXO KAI IG」
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