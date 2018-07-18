新世代男團SF9記得與台灣的約定 9月再度來台
KPOP 2018年7月18日 星期三14:34 Erin
去年7月與近千名粉絲於ATT SHOW BOX 舉行見面會 ，更相約今年再次見面。今年遵守諾言，將於9月22日Legacy Max 再次跟台灣粉絲見面。
南韓唱跳團體SF9，成員包括仁誠、永斌、在允、達淵、朱豪、路雲、太陽、輝映和澯熙。團名「SF9」是「Sensational Feeling 9」之意，「Sensational Feeling」代表讓世人驚豔的少年們。出道僅一年多，人氣已紅遍韓國﹑海外，去年推出的歌曲「O Sole Mio」已在YouTube突破一千萬觀看率，今年初推出的「MAMMA MIA!」活力少年形象亦獲得良好回響。並且將於八月到南美巡迴，可見已成為新一代熾手可熱的偶像團體。
此次活動不僅將演唱多首歌曲，更帶來比上一年多豐富粉絲福利。凡購買票券均可擊掌，更有機會抽選合照以及簽名海報﹑拍立得，為了報答台灣粉絲的厚愛，更爭取到比上一年更多的福利數量，為求讓每位Fantasy 滿足而歸。活動門票將於7月28日中午12:00在ibon網站和機台同步開賣，各位Fantasy萬勿錯過。
【購票資訊】
售票時間：2018/7/28 （六）12:00
購票方式：全台7-11 ibon機台及ibon售票網站
票價: VIP NT $3800（座席）/ STANDING NT $2800（站席）
【粉絲福利】
全場擊掌
20人一組團體合照（共20組）
簽名活動海報 150 張
簽名拍立得 27 張
售票網址及福利抽選方式另日公告。
【活動資訊】
演出日期： 2018/09/22（六） 18:00
地點︰Legacy Max
地址︰110台北市信義區松壽路11號6F
主辦單位: Eaglelife﹑FNC Entertainment
執行單位: 無懼NoFear﹑藝能國際
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