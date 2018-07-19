朴寶劍新戲變身為嫂子宋慧喬的「男朋友」～網民PS劇照顏值超養眼！
韓劇 2018年7月19日 星期四09:45 Rui
宋慧喬婚後首部作品敲定，這次搭檔的是小鮮肉弟弟朴寶劍，兩人合力主演《男朋友》，光是看題目就覺得甜到爆啊。
喬妹要在新劇中扮演官二代（國會議員、首爾市長的女兒），大學畢業後就因為要完成媽媽替爸爸助力事業的野心與不相愛的人政治聯姻。 雖然成了財閥家族的兒媳婦，但卻在生下孩子後慘遭拋棄，成為了失婚女人。
朴寶劍則飾演全身上下找不出亮點的平凡男人，大學畢業後準備就業前一直在超市和商場的美食區打工，在接到公司面試不合格的消息後用打工積攢的錢去海外旅行並在當地遇到了一個女人， 兩人由此墜入愛河。姐弟戀的設定不知道能否像之前的《經常請吃飯的漂亮姐姐》一樣甜到人心呢？
朴寶劍是宋慧喬老公宋仲基所在經紀公司的後輩，平時就和宋仲基就是好兄弟，這次和嫂子的合作不知道會產生怎樣的化學反應。
不過網路上總是不缺才華橫溢的網民，就有人合成了宋慧喬和朴寶劍的照片，光從顏值來看還是超級搭的哦~
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「圖：網路」
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