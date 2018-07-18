奉太奎支持兒子時河愛粉紅色 「他的幸福最重要！」 把喜愛的地方戴在手上，這個也太浪漫了！ 一定要死守直播！神話確定全員登上《兩天一夜》 《金秘書》裡出現《吳海英》！這兩部電視劇的吻戲都可以列入經典之一啊～ SM Rookies公開三位預備出道練習生！疑為NCT中國分隊做準備 梁鉉錫被CL公開問話後更新IG！ 同樣一件事，態度對比會不會差太多？ 逆襲榜單卻遭懷疑作假？！ Shaun新歌《Way Back Home》力壓TWICE、BLACKPINK奪冠引發爭議 看到《Super TV 2》「不眨眼比賽」…就想到正在當兵的圭賢曾創下8分鐘紀錄！ 金海淑從影生涯最大挑戰 《她們的故事》無法抽離得憂鬱症 看演唱會竟被抓著頭髮拖離現場！ Wanna One新加坡保安過嚴引抗議 拍了MV後，TWICE志效變成黑炭，多賢卻依然白如豆腐！ 大發劇預定！實力男神曹承佑&李棟旭筆刀對決，懸疑大片《Life》不得不看的三大理由 「他們都在撒狗糧」你最喜歡《金秘書為何那樣》裡的哪對CP？ 黑完銀赫接著自黑！始源連發「動物系 SJ」 連昌珉都來朝聖留言 太讓人羨慕的最佳社長！太珍兒：「康男和公司的收入分配是 10:0，全給他了」 《與神同行2》6主角人物海報出爐：最後的審判即將開庭！

對於電視劇的選擇，觀眾們早就過了「只看臉」的時代，光靠流量小鮮肉、小花們撐場的劇情最後終是落得個慘淡的收視率。 演員們的演技和緊湊的故事情節才是現在觀眾最看重的元素，而即將開播的JBTC新月火劇《Life》一定會是部收視率火爆的熱作，因為光是曹承佑和李棟旭兩位實力派男神的加盟以及《秘密森林》李秀延編劇的執筆就足以吸引人。

醫療劇《Life》講述了就像人體中的強烈的抗原抗體反應一般，想要守護它的人與想要改變它的人互相衝突、妥協、再衝突的故事。 ，李棟旭飾演大學醫院急救中心醫生的藝鎮宇，曹承佑飾演大學醫院理事長具勝浩。

《Life》不容錯過的第一個看點就是曹承佑和李棟旭的碰撞。 看過《秘密森林》的觀眾都知道，演技精湛的曹承佑絕對是收視率大功臣，他與《鬼怪》阿使一角而重返事業巔峰的李棟旭合作將產生怎樣的化學反應呢？ 想要擺脫《秘密森林》黃時牧投入具勝浩的「皮囊」下的曹承佑和首次出演醫學劇的李棟旭，兩人的全新挑戰足以讓人期待。

第二大看點則是該劇的編劇為《秘密森林》的作家李秀延。 看過《秘密森林》的觀眾都知道，該劇不僅演出陣容出彩，劇情懸疑又燒腦，完全是那些傻白甜愛情喜劇無法媲美的。 這一次李編劇又出手了，在懸疑的大網下編織出了一個讓醫生與醫院新任社長對立的故事，就連演員們都大讚「故事太有魅力了」。

李棟旭透露：「不少醫學劇的主人公都天賦異稟，而鎮宇並非如此，他只是一個平凡的醫生，因為被捲入了離奇的死亡事件而開始挖掘真相。 」

此外，能讓曹影帝連續兩次合作，李秀延編劇絕對不容小覷。

第三個看點就是演員們的表演盛宴了。 曹承佑曾經捧起大鐘獎和百想獎，李棟旭則是集演技和顏值於一身，再加上黃金配角陣容文成根、文素利、千浩振、劉在明、元真雅、李奎炯等人的傾力助陣，據說就連主角曹承佑都很期待文成根和文素利的演技呢。 相信這幫實力派戲骨必定會為觀眾帶去一場豪華視覺盛宴。

《Life》將於7月23日重磅開播！

「圖：《Life》」

Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞