大發劇預定！實力男神曹承佑&李棟旭筆刀對決，懸疑大片《Life》不得不看的三大理由

對於電視劇的選擇，觀眾們早就過了「只看臉」的時代，光靠流量小鮮肉、小花們撐場的劇情最後終是落得個慘淡的收視率。 演員們的演技和緊湊的故事情節才是現在觀眾最看重的元素，而即將開播的JBTC新月火劇《Life》一定會是部收視率火爆的熱作，因為光是曹承佑和李棟旭兩位實力派男神的加盟以及《秘密森林》李秀延編劇的執筆就足以吸引人。
醫療劇《Life》講述了就像人體中的強烈的抗原抗體反應一般，想要守護它的人與想要改變它的人互相衝突、妥協、再衝突的故事。 ，李棟旭飾演大學醫院急救中心醫生的藝鎮宇，曹承佑飾演大學醫院理事長具勝浩。
《Life》不容錯過的第一個看點就是曹承佑和李棟旭的碰撞。 看過《秘密森林》的觀眾都知道，演技精湛的曹承佑絕對是收視率大功臣，他與《鬼怪》阿使一角而重返事業巔峰的李棟旭合作將產生怎樣的化學反應呢？ 想要擺脫《秘密森林》黃時牧投入具勝浩的「皮囊」下的曹承佑和首次出演醫學劇的李棟旭，兩人的全新挑戰足以讓人期待。
第二大看點則是該劇的編劇為《秘密森林》的作家李秀延。 看過《秘密森林》的觀眾都知道，該劇不僅演出陣容出彩，劇情懸疑又燒腦，完全是那些傻白甜愛情喜劇無法媲美的。 這一次李編劇又出手了，在懸疑的大網下編織出了一個讓醫生與醫院新任社長對立的故事，就連演員們都大讚「故事太有魅力了」。
李棟旭透露：「不少醫學劇的主人公都天賦異稟，而鎮宇並非如此，他只是一個平凡的醫生，因為被捲入了離奇的死亡事件而開始挖掘真相。 」
此外，能讓曹影帝連續兩次合作，李秀延編劇絕對不容小覷。
第三個看點就是演員們的表演盛宴了。 曹承佑曾經捧起大鐘獎和百想獎，李棟旭則是集演技和顏值於一身，再加上黃金配角陣容文成根、文素利、千浩振、劉在明、元真雅、李奎炯等人的傾力助陣，據說就連主角曹承佑都很期待文成根和文素利的演技呢。 相信這幫實力派戲骨必定會為觀眾帶去一場豪華視覺盛宴。
《Life》將於7月23日重磅開播！
「圖：《Life》」
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