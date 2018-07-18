金海淑從影生涯最大挑戰 《她們的故事》無法抽離得憂鬱症

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有「國民媽媽」之稱的南韓演技派女星金海淑，曾演出的大小螢幕作品多又多，不管是電視劇《聽見你的聲音》《皮諾丘》《想暫停的瞬間》等，或是電影《希望:為愛重生》《暗殺》《與神同行》等，相信大家對金海淑一點都不陌生，演戲經驗豐富的她，竟遇到了從影以來的最大挑戰？



《她們的故事》由南韓知名導演閔奎東執導，集結金喜愛、芮秀貞、文淑等多位實力派女演員共同主演。其中金海淑早已是南韓公認的國寶級演技派女星，在《她們的故事》當中她飾演和兒子相依為命、過著艱苦生活的慰安婦奶奶。從羞於啟齒，到重獲勇氣的情感轉變，再度展現無可取代的感人演技。閔奎東導演進一步回憶：「看她因為角色恐懼又疲憊的模樣，我不禁覺得『真心投入的演技，想必就是如此吧。』尤其當她在法庭戲中，堅定講出那些對白時，連工作人員全都情不自禁地鼓掌。」



金海淑在《她們的故事》中的角色隱忍又堅毅，經歷過慰安婦的極大痛苦，許多時候想哭已經哭不出來，這也讓她在拍攝本片法庭戲時，因為太過入戲，當導演喊卡之後，讓她強忍的淚水終於潰堤，當場悲痛爆哭，甚至在殺青後都難以抽離，更因此罹患憂鬱症。她投入角色的模樣令人動容，也讓人見識到她對本片的重視程度。她真誠說道：「我認為《她們的故事》既是歷史，也是過去的傷痛，亦是現在進行式的事件，但這並非一部企圖透過揭發昔日傷痛，來刺激人們情感的電影。我覺得這是一個機會，透過歷史事實讓大眾得知『關釜裁判確實存在』，以及慰安婦被害的真相。因此，我希望人們都能來看這部電影，也希望電影能集眾人之力繼續向前邁進。」



《她們的故事》劇情描述1991年，在釜山經營旅行社的文社長（金喜愛飾），是個事業成功卻沒什麼人情味的女強人。當她看到南韓第一位站出來公開發聲的慰安婦，在電視新聞中批判日本人的暴行時，她卻只是輕蔑地對女兒說：「如果妳像那老奶奶一樣走歪，人生就完蛋了。」而這句話聽在幫傭裴管家（金海淑飾）的耳裡格外難受，沒過多久，裴管家就選擇離開了這個家。後來文社長再度找到裴管家更意外得知她原來曾是日軍慰安婦的事實，文社長決定開設舉報所，並自費為這群老奶奶們往來南韓釜山與日本下關參與審判，決心為她們討回公道…。



《她們的故事》即將在7月27日於台灣感動獻映。



圖片/影片: 采昌國際多媒體

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