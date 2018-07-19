去JYP新大樓咖啡館，竟然偶遇TWICE和Stray Kids！
明星 2018年7月19日 星期四08:15 ZJM
如果和明星在同一個安靜的咖啡館裡，還能按耐得住你的心跳嗎？
博主原本只是想拍個如何去JYP新大樓的科普短片，沒想到先是在JYP門前遇見Sana，Sana還點頭示意了。
然後去JYP自帶的咖啡館Soul Cup，沒想到透過玻璃門看到TWICE裡的六隻兔寶，更沒想到玻璃門開了，原來JYP咖啡館是對外開放的！ 博主進門時的鏡頭掃到TWICE的Sana、定延、Momo、娜璉、子瑜和多賢。
Stray Kids的三名成員後來進來了，還向前輩TWICE及其經紀人鞠躬問好。
能看到志效也來了，志效和定延在和他們聊天。
隨後三人坐在博主面前的桌子邊上！ 和TWICE、Stray Kids在同一個安靜的空間裡，想像一下都要窒息了吧~
另外，7月9日當天TWICE在IG上傳了照片，博主說自己就在左上角經紀人的背後，看到這個片的網友都表示很羡慕博主的運氣。
影片底下留言都說，看這個片很有代入感，不過很多鏡頭都沒拍到人，但能隱約聽到聲音。
其他粉絲可能蹲一個月都拍不到的，博主一去就撞見了，這運氣~
圖：twicetagram、Kwin Shen
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留言/評論
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這個原版影片還有JYPE的路線教學..以後各位去韓國玩可以順便去追星了！
3小時前
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Natalie Wong go meet stray kids😂
29分前
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