《蒙面歌王》「巨蟹座」摘下面罩，居然是T-ara孝敏！
明星 2018年7月17日 星期二11:10 Sani
大家有看到巨蟹座的演唱嗎？ 小敏歐尼摘下面罩後的發言，真的真的太讓人心酸了~~~
「巨蟹座」和另一位選手「太陽系」一起演唱FTIsland的《Love Sick》時，就已經讓人感覺到她聲線中與眾不同的遼闊氣質！ 但小編覺得，這首獨唱的《我愛你》更能展現出歌者在感情詮釋方面的實力，有一種堅定又細膩的感覺：
結果昨天摘下面罩時，大家驚訝地發現：居然是久違的T-ara孝敏！
孝敏說：「出道已經10年了，然而越來越覺得自信感在降低，很想戴上蒙面贏回一次。 」
期間孝敏多次因為感情激動說不下去，不住的擺手，還轉過身努力忍住不哭出來，這樣活潑大方的性格是積累了多少委屈才會這樣難過啊，真的太讓人心疼了T^T
T-ara原本也是一線女團，卻因為6年前的「孤立事件」遭到輿論攻擊，直到今年1月4位成員合約期滿、不再續約之後，所屬社的社長才說出真相。 然而，大眾心裡的印象已經很難轉變，更令人心痛的是：失去的這寶貴6年，難道可以重來一次嗎？
去年6月，T-ara作為MBK旗下的四人女團發行了最後一張專輯《What's my name?》，同名主打歌在《THE SHOW》上摘得第一時，孝敏和芝妍哭到泣不成聲，對台下久久地鞠躬，在後台的採訪中隊長居丽也是強忍著邊哭邊講話，看得人超級心痛：
孝敏等了6年終於擺脫合約的束縛，希望也能逐漸擺脫大眾的偏見，獲得更好的發展啊！
（圖源：《蒙面歌王》截圖，孝敏IG，T-ara FB）
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