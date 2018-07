《星你》「大反派」申盛祿曬一家三口合照 妻子美貌不輸藝人小女兒超圖軟萌 今年把獄警、警察、法官和囚犯都演了一遍!成東鎰《致親愛的法官大人》劇照公開 《金秘書為何那樣》朴敘俊演活李英俊的關鍵在於「眼神」!你同意嗎? EXO-CBX將舉行首次Fan Meeting!將於下月4、5日登場 本月19日門票販售 《你的婚禮》朴寶英&金英光高中時期新劇照公開!寶英歐膩真的滿滿的少女感啊! INFINITE李成烈、Apink鄭恩地確定出演漫改電影《0.0MHz》!本月開機拍攝 《Produce 48》播至第五集熱度回落 收視遜前兩季 Baro簽約新公司! 轉型演員用回本名「車善玗」,與宋康昊、金惠秀同公司 GFRIEND 回歸倒數兩天⋯⋯第二波新歌 MV 預告清爽曝光! 你知道什麼是「對應性舞蹈」嗎?《Running Man》來賓跳給你看~! 這就是防彈少年團的答案!改版專輯〈Love Yourself 結 “Answer”〉8 月問世 晉久、河智苑將合作新劇《Prometheus》!是斥資300億韓元的諜戰大片 太讓人期待了!河正宇、金南佶有望合作恐怖電影《CLOSET》 預計9月中開機 《蒙面歌王》「巨蟹座」摘下面罩,居然是T-ara孝敏! 《壞傢伙們》電影版要來啦! 「夢之隊」金相中&馬東錫&姜藝媛重聚,金亞中新加盟 完美點綴 世界盃決賽場內響起的EXO《Power》 韓劇 火星生活라이프 온 마스–內傷是無法逃避的 這根本完全Army視角! 快來Repeat柾國G.C.F in USA 初伏首日,你最想和哪位一起吃參雞湯? 《超人回來了》居然有「辣椒」! 時安心儀的小「女生」令他陷入混亂(內有影片) f(x) Amber從出道開始就屢遭質疑,這次更因一張裙照被嘲諷「好像男扮女裝」 看著這馬卡龍漢堡,卡路里是什麼?不管了! 防彈少年團〈Love Yourself 轉 “Tear”〉銷量破 175 萬張 勇奪 Gaon 上半年冠軍!

← 上一則 下一則 →