《壞傢伙們》電影版要來啦！ 「夢之隊」金相中&馬東錫&姜藝媛重聚，金亞中新加盟
電影 2018年7月17日 星期二10:48 Rui
2014年《壞傢伙們》火熱播出，與強調正能量，正義終將戰勝邪惡的主流意識不同的是，該劇利用以暴制暴，惡人懲治惡人的衝擊性故事讓觀眾們看得直呼過癮，一連推出了2季。 日前劇組傳出好消息，《壞傢伙們》要推出電影版啦。
《壞傢伙們》第1部由金相中、馬東錫、朴海鎮、趙東赫和姜藝媛攜手演出，播出當時就刷新了OCN的收視紀錄。 第2季主角大換血，由朴重勳、朱鎮模、梁益準、金武烈、金志洙搭檔。 劇組透露在拍攝第2部之時，就已經開始籌畫電影版的製作，由《殺人委託》的道英孫容昊掌鏡。
電影版《壞傢伙們》邀請了第1部的金相中、馬東錫和姜藝媛加盟，他們還將飾演原來的角色。 而有消息稱金亞中也傾力亮相，在新片中飾演一個全新的角色，該角色原本定為男性，但劇本改編之後發現由女性來演出更能突出喜劇效果，於是就找到了金亞中。
電影版《壞傢伙們》將於今年9月開機。
「圖：《壞傢伙們》1、2」
Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論